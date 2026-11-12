Segunda División: con tres equipos en la lucha se define el segundo ascenso y los playoffs

Luego de consumarse y confirmarse el descenso de Cerrito, esta tarde se definirá el segundo ascenso de la Segunda División a la máxima categoría de nuestro fútbol. Rentistas, Colón y Atenas saldrán a la cancha en busca de acompañar a Plaza Colonia rumbo a la Primera División. Todos los partidos comienzan 16:30 horas.