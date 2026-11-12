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Deportes Segunda División |

Segunda División: con tres equipos en la lucha se define el segundo ascenso y los playoffs

Rentistas, Atenas y Colón saldrán esta tarde desde las 16:30 en busca de ascender a la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Se define el segundo ascenso en la Segunda División.

Se define el segundo ascenso en la Segunda División.
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Quien llega arriba en la tabla es Rentistas que deberá visitar el Parque Prandi para enfrentarse a Plaza Colonia en un partido dónde sabe que en caso de ganar logrará su regreso a la A. Si empata o pierde, deberá mirar que pasa en otros escenarios.

Apenas un punto por debajo del bichocolorado llegan Atenas y Colón que están obligados a ganar y esperar un traspié de Rentistas en el oeste. Los carolinos serán locales ante Oriental que busca asegurar su lugar en los playoffs mientras que los tricolores chocarán ante Cerrito que en las últimas horas perdió la categoría.

Posiciones Segunda División

A continuación repasamos la tabla Anual del campeonato, dónde los primeros dos equipos ascienden de manera directa mientras que del tercero al sexto jugarán playoffs. Fénix ya está en esta instancia por haber ganado el Torneo Competencia.

  1. Plaza Colonia - 53 (C )
  2. Rentistas - 49
  3. Atenas - 48
  4. Oriental - 48
  5. Oriental - 44
  6. Huracán - 44
  7. La Luz - 44
  8. Cerrito - 43
  9. Fénix - 42
  10. Paysandú - 39
  11. River Plate - 38
  12. Miramar Misiones - 38
  13. Uruguay Montevideo - 31
  14. Tacuarembó - 29

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