Luego de consumarse y confirmarse el descenso de Cerrito, esta tarde se definirá el segundo ascenso de la Segunda División a la máxima categoría de nuestro fútbol. Rentistas, Colón y Atenas saldrán a la cancha en busca de acompañar a Plaza Colonia rumbo a la Primera División. Todos los partidos comienzan 16:30 horas.
Segunda División: con tres equipos en la lucha se define el segundo ascenso y los playoffs
Rentistas, Atenas y Colón saldrán esta tarde desde las 16:30 en busca de ascender a la máxima categoría del fútbol uruguayo.