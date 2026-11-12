Fata Delgado fue homenajeado en el Parlamento: la emoción y una anécdota inesperada

El legislador también puso el foco en el trabajo que existe detrás de tres décadas de trayectoria, con ensayos, grabaciones, viajes y actuaciones dentro y fuera de Uruguay. «Son 30 años de escenarios, de ensayos, de grabaciones, de innumerables viajes y actuaciones alrededor del mundo, que no se construyen solamente con talento. Se construyen con trabajo, con responsabilidad, con pasión y fundamentalmente con respeto por el público», señaló.

«La alegría es ver a la gente feliz»: el Fata recordó sus comienzos

A la salida de la ceremonia, Delgado habló sobre su recorrido artístico y la clave que, según explicó, le permitió mantenerse vigente durante tres décadas. «No es fácil darle alegría a la gente, pero es algo que me nace», afirmó el cantante, quien también agradeció a los músicos que formaron parte de la historia de Los Fatales.

El artista recordó que sus primeros pasos laborales estuvieron lejos de los escenarios. Durante un tiempo combinó la música con su trabajo como peluquero, hasta que decidió apostar definitivamente por su vocación artística. «En un momento hacía las dos cosas a la vez y me fui para el lado de cantar», contó.

Fiel a su estilo descontracturado, también compartió una anécdota sobre las numerosas celebraciones que animó durante su carrera. «Me contrató uno para cuatro bodas diferentes, con mujeres distintas», reveló entre risas. Más allá de las historias y los recuerdos, Delgado resumió en una frase el sentido que le encuentra a su trabajo: «La alegría es ver a la gente feliz».

El reconocimiento parlamentario llega a pocas semanas de una celebración especial para la banda. Los Fatales festejarán sus 30 años de trayectoria con un espectáculo en el Antel Arena, previsto para el próximo 22 de noviembre.