Fata Delgado fue homenajeado en el Parlamento: la emoción y una anécdota inesperada

Fabián «Fata» Delgado vivió una jornada especial este miércoles. El líder de Los Fatales recibió un homenaje en la Cámara de Diputados por los 30 años de trayectoria de una de las bandas más populares de la música tropical uruguaya, cuyas canciones han acompañado a varias generaciones.
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La iniciativa fue impulsada por el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, quien dedicó parte de la media hora previa a la sesión ordinaria para reconocer el aporte del grupo a la cultura popular del país. Desde las barras del recinto, Delgado siguió emocionado las palabras del legislador, acompañado por familiares y amigos. También estuvo presente la vicepresidenta Carolina Cosse, quien observó el homenaje sentada junto al músico y, al finalizar, lo felicitó con un afectuoso abrazo.
Durante su intervención, Jisdonian destacó la capacidad de Los Fatales para atravesar generaciones y formar parte de momentos importantes en la vida de miles de uruguayos. «Personas que los escucharon en su fiesta de 15 vuelven a encontrarse años después en su casamiento», expresó el diputado, al describir el lugar que la música de la banda ocupa en la memoria afectiva del público.
El legislador también puso el foco en el trabajo que existe detrás de tres décadas de trayectoria, con ensayos, grabaciones, viajes y actuaciones dentro y fuera de Uruguay. «Son 30 años de escenarios, de ensayos, de grabaciones, de innumerables viajes y actuaciones alrededor del mundo, que no se construyen solamente con talento. Se construyen con trabajo, con responsabilidad, con pasión y fundamentalmente con respeto por el público», señaló.
«La alegría es ver a la gente feliz»: el Fata recordó sus comienzos
A la salida de la ceremonia, Delgado habló sobre su recorrido artístico y la clave que, según explicó, le permitió mantenerse vigente durante tres décadas. «No es fácil darle alegría a la gente, pero es algo que me nace», afirmó el cantante, quien también agradeció a los músicos que formaron parte de la historia de Los Fatales.
El artista recordó que sus primeros pasos laborales estuvieron lejos de los escenarios. Durante un tiempo combinó la música con su trabajo como peluquero, hasta que decidió apostar definitivamente por su vocación artística. «En un momento hacía las dos cosas a la vez y me fui para el lado de cantar», contó.
Fiel a su estilo descontracturado, también compartió una anécdota sobre las numerosas celebraciones que animó durante su carrera. «Me contrató uno para cuatro bodas diferentes, con mujeres distintas», reveló entre risas. Más allá de las historias y los recuerdos, Delgado resumió en una frase el sentido que le encuentra a su trabajo: «La alegría es ver a la gente feliz».
El reconocimiento parlamentario llega a pocas semanas de una celebración especial para la banda. Los Fatales festejarán sus 30 años de trayectoria con un espectáculo en el Antel Arena, previsto para el próximo 22 de noviembre.