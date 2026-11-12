Nacional: Rodríguez descartado por acumulación de amarillas pero sin lesión muscular

En la zona ofensiva, la dupla de ataque elegida por Daniel Carreño estará compuesta por Tiziano Correa y Maximiliano Gómez, quienes buscarán vulnerar la resistencia defensiva de Albion, conocido históricamente como el Pionero del fútbol uruguayo. Salvo imprevistos de última hora o situaciones extraordinarias en las prácticas venideras, esta oncena será la encargada de buscar los tres puntos en condición de local, consolidando la idea táctica que el estratega viene puliendo en Los Céspedes.

Por último, el aspecto arbitral para el encuentro ya se encuentra totalmente definido por los órganos competentes. Las acciones principales dentro del terreno de juego estarán bajo la responsabilidad de Esteban Guerra como árbitro central, quien será secundado desde las bandas por los asistentes Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio. En tanto, la tecnología del videoarbitraje (VAR) y el control de las jugadas polémicas estarán a cargo de Jonathan De León, completando así la terna arbitral para el partido del próximo sábado.