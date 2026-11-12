Nacional: Rodríguez descartado por acumulación de amarillas pero sin lesión muscular

La interna de Nacional respira con alivio tras confirmarse los resultados médicos del volante Lucas Rodríguez. El mediocampista tricolor había encendido las alarmas en el último encuentro frente a Deportivo Maldonado tras sentir una molestia y llevarse las manos al posterior derecho. Sin embargo, los estudios de sanidad realizados en la víspera descartaron cualquier tipo de lesión fibrilar o de entidad, devolviendo la tranquilidad absoluta a la sanidad y a la dirección técnica encabezada por Daniel Carreño de cara a la recta final del Torneo Clausura.
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Pese a la excelente noticia de que el jugador no padece ninguna rotura fibrilar, la baja de Rodríguez es un hecho confirmado para el compromiso del próximo sábado. El mediocampista deberá cumplir una fecha de suspensión automática debido a que acumuló su quinta tarjeta amarilla en el último partido del torneo, por lo que no podrá integrar el plantel que recibirá a Albion en el Gran Parque Central. Esta ausencia obligada ha llevado al entrenador a mover las piezas en la zona de volantes para mantener el equilibrio y la dinámica del equipo en un duelo catalogado como clave para las aspiraciones institucionales.
El once de Carreño para recibir a Albion
A falta de una última jornada de entrenamientos en la antesala del encuentro, el cuerpo técnico ya tiene prácticamente delineado el once titular que saltará a la cancha este fin de semana, sin margen para mayores sorpresas tácticas. En el arco se mantendrá Alexis Martín, mientras que la línea defensiva estará conformada por Emiliano Ancheta, el experimentado Sebastián Coates y Tomás Viera. Para suplir la ausencia de Lucas Rodríguez y reestructurar el mediocampista central, Santiago Silva se perfila como el acompañante ideal de Luciano Boggio en la zona de volantes, completando la mitad de la cancha junto a Gastón Martirena y Camilo Cándido por las bandas.
En la zona ofensiva, la dupla de ataque elegida por Daniel Carreño estará compuesta por Tiziano Correa y Maximiliano Gómez, quienes buscarán vulnerar la resistencia defensiva de Albion, conocido históricamente como el Pionero del fútbol uruguayo. Salvo imprevistos de última hora o situaciones extraordinarias en las prácticas venideras, esta oncena será la encargada de buscar los tres puntos en condición de local, consolidando la idea táctica que el estratega viene puliendo en Los Céspedes.
Por último, el aspecto arbitral para el encuentro ya se encuentra totalmente definido por los órganos competentes. Las acciones principales dentro del terreno de juego estarán bajo la responsabilidad de Esteban Guerra como árbitro central, quien será secundado desde las bandas por los asistentes Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio. En tanto, la tecnología del videoarbitraje (VAR) y el control de las jugadas polémicas estarán a cargo de Jonathan De León, completando así la terna arbitral para el partido del próximo sábado.