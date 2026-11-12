"Regreso a mi patria": León XIV volvió a Perú y recordó su vínculo con el país

“Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo para su bien”, afirmó. También sostuvo que esa preocupación por los demás encuentra una expresión fundamental en el servicio público y que, para ejercerlo, es necesario comenzar por escuchar a las personas.

Chiclayo, el lugar donde construyó una relación especial

Aunque Prevost nació en Estados Unidos, su historia con Perú comenzó mucho antes de su elección como papa. Durante la década de 1980 realizó tareas misioneras en la región de Piura y posteriormente trabajó durante más de diez años en instituciones de la arquidiócesis de Trujillo.

En 2014 llegó a Chiclayo, donde primero fue administrador apostólico y, desde septiembre de 2015 hasta enero de 2023, obispo titular. Allí se ganó el reconocimiento de una comunidad que hoy lo recuerda no solo por su labor religiosa, sino también por su cercanía y compromiso con los sectores más necesitados.

El sacerdote Carlos Samamé, párroco de la iglesia San Juan María Vianney y cercano a Prevost durante aquellos años, recordó a France 24 que su llegada estuvo marcada por la sencillez. “Él llegó solo. Siendo agustino, uno hubiera pensado que podría haber venido con más personas de la comunidad, pero no. Él llegó solo, vestido con su hábito agustino, y eso fue una señal de que él venía a trabajar como un misionero junto a nosotros”, relató.

Con el tiempo, los habitantes comenzaron a conocerlo como el padre Robert Prevost o monseñor Roberto. Su trabajo pastoral y su participación en la vida cotidiana de la ciudad contribuyeron a consolidar una relación que se profundizó durante dos momentos especialmente difíciles para la población.

Las crisis en las que estuvo junto a los más vulnerables

Durante su gestión al frente de la diócesis, Chiclayo atravesó dos grandes emergencias, las inundaciones de 2017 y la pandemia de covid-19 en 2020. En ambas situaciones, la Iglesia católica tuvo un papel activo en la organización de la asistencia social, con Prevost impulsando la movilización de recursos y voluntarios. “Lo primero que él hizo en las dos crisis fue generar ayuda a través de las parroquias. Nos animó a que produjéramos comedores populares y parroquiales. Además de asistencia para los niños y las personas mayores. Es decir, él canalizaba todas las ayudas”, recordó Samamé.

Durante las inundaciones, el entonces obispo participó en las tareas de apoyo a las comunidades afectadas. En la pandemia, en tanto, la preocupación se concentró en las personas que no podían afrontar los costos de los tratamientos médicos y en las dificultades que enfrentaba el sistema sanitario.

A través de Cáritas Chiclayo, la red humanitaria de la Iglesia católica, se gestionaron donaciones para asistir a los enfermos y facilitar el acceso al oxígeno medicinal. Humberto Espinal Suárez, trabajador de Cáritas Chiclayo, recordó que durante la emergencia sanitaria muchas familias no tenían dinero para comprar un balón de oxígeno. Las donaciones permitieron financiar una planta de oxígeno comunitaria, que se convirtió en uno de los recursos de apoyo para la población. Esas experiencias dejaron una huella en la comunidad y explican parte del reconocimiento que conserva Prevost entre quienes trabajaron con él.

Un vínculo que mantuvo incluso después de llegar al Vaticano

La elección de Robert Prevost como sucesor del papa Francisco sorprendió a muchos de sus antiguos compañeros y conocidos en Chiclayo. Sin embargo, sus primeras palabras como pontífice confirmaron que no había olvidado a la comunidad peruana. Desde el balcón de la basílica de San Pedro, tras su elección, León XIV dedicó un saludo en español a los habitantes de Chiclayo, un gesto que fue recibido con especial emoción.

Su antiguo secretario, Jasson Sempertegui, destacó el significado de aquel mensaje: “Saludar al pueblo chiclayano desde el balcón de San Pedro, desde la basílica de San Pedro el día de su elección, convirtió con esas palabras a Chiclayo en un lugar especial”. Y agregó que en la ciudad existe “una gratitud enorme por esa referencia, por ese cariño, por no olvidarnos, por llevarnos en su corazón”.

El regreso del pontífice encuentra, sin embargo, a una región que continúa enfrentando importantes dificultades sociales y económicas. Según los datos estadísticos peruanos correspondientes a 2025, el 14,5% de los habitantes del departamento de Lambayeque, donde se encuentra Chiclayo, vivía en situación de pobreza. A esa realidad se suman las carencias en materia de educación, salud y servicios públicos. El Instituto Peruano de Economía informó que apenas el 9,7% de los hogares de la región tiene acceso a agua segura.