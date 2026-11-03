Este martes, el Consejo del Fútbol Profesional, que es integrado por los equipos de la Primera y Segunda División, votó en contra de suspender los descensos hacia la Primera Amateur que había sido propuesto en las últimas semanas con el objetivo de elevar a dieciséis equipos en la B.
se confirmó el descenso de U. Montevideo
Consejo del Fútbol Profesional resolvió rechazar propuesta para suspender descensos
Por 24 votos contra 20, se rechazó el proyecto que pretendía que el último de la Segunda División juegue un repechaje con el tercero de la Primera Amateur.