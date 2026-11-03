Consejo del Fútbol Profesional resolvió rechazar propuesta para suspender descensos

Los votos de los clubes

Con la presencia de 30 equipos en el CFP, se resolvió de manera dividida rechazar esta propuesta. El voto de los clubes de la A valieron doble, mientras que los de la B fueron simples. El único equipo que decidió abstenerse de votar, fue Defensor Sporting.

A continuación repasamos los clubes de cada divisional que votaron a favor o contra de la propuesta

Primera División (6 a favor, 9 en contra y una abstención)

A favor: Boston River, Cerro, Cerro Largo, Central Español, Peñarol y Racing.

Boston River, Cerro, Cerro Largo, Central Español, Peñarol y Racing. En contra: Albion, Danubio, Deportivo Maldonado, Juventud, Liverpool, MC Torque, Nacional, Progreso y Wanderers.

Segunda División (8 a favor, 6 en contra)