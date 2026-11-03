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Deportes Segunda División |

se confirmó el descenso de U. Montevideo

Consejo del Fútbol Profesional resolvió rechazar propuesta para suspender descensos

Por 24 votos contra 20, se rechazó el proyecto que pretendía que el último de la Segunda División juegue un repechaje con el tercero de la Primera Amateur.

Consejo del Fútbol Profesional resolvió rechazar propuesta para suspender descensos

Consejo del Fútbol Profesional resolvió rechazar propuesta para suspender descensos

 Foto: @auftv_oficial
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El proyecto que fue rechazado por 24 votos contra 20 de ellos, pretendía que el último equipo de la Segunda División juegue un repechaje ante el tercero de la Primera Amateur, ascendiendo de esta manera los clubes participantes de esa divisional en la próxima temporada.

Con esta resolución, que puso fin a la discusión, se oficializó el descenso de Uruguay Montevideo al amateurismo. El segundo descenso lo pelearán Cerrito, Miramar Misiones y La Luz.

Los votos de los clubes

Con la presencia de 30 equipos en el CFP, se resolvió de manera dividida rechazar esta propuesta. El voto de los clubes de la A valieron doble, mientras que los de la B fueron simples. El único equipo que decidió abstenerse de votar, fue Defensor Sporting.

A continuación repasamos los clubes de cada divisional que votaron a favor o contra de la propuesta

Primera División (6 a favor, 9 en contra y una abstención)

  • A favor: Boston River, Cerro, Cerro Largo, Central Español, Peñarol y Racing.
  • En contra: Albion, Danubio, Deportivo Maldonado, Juventud, Liverpool, MC Torque, Nacional, Progreso y Wanderers.

Segunda División (8 a favor, 6 en contra)

  • A favor: Atenas, Cerrito, Fénix, La Luz, Miramar Misiones, Paysandú, River Plate y Uruguay Montevideo.
  • En contra: Colón, Huracán, Oriental, Plaza Colonia, Rentistas y Tacuarembó.

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