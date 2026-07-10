Fernando Pereira emplazó a Lacalle Pou a hacerse cargo de la decisión de no votar la Rendición

Acusó a los dirigentes de los partidos blanco y colorado, así como al Independiente, de anteponer el apoyo al proyecto por un objetivo electoral.

Responsabilidad de Lacalle Pou

Reclamó, además, que el expresidente Luis Lacalle Pou debe hacerse cargo como jefe de la oposición de la decisión; de lo contrario, va a quedar muy mal parado.

Sostuvo que la fuerza política saldrá a buscar el voto cincuenta en la Cámara de Diputados para aprobar la Rendición de Cuentas.

Cuestionó finalmente la postura de la oposición y se preguntó cuál es la cultura cívica y la voluntad de diálogo que anunció en campaña el presidente del directorio nacionalista Álvaro Delgado.

Se niegan a votar

Los legisladores de los partidos blanco, colorado e independiente anunciaron el pasado jueves su negativa a votar en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Argumentaron que el gobierno no ha logrado avances.

El senador nacionalista Javier García explicó que no votarán a favor del proyecto de ley en general “porque expresa la conclusión de resultados de un año de mal gobierno”, al tiempo que anunció que harán aportes en la discusión parlamentaria con miras “a mejorar” el proyecto de ley enviado por el gobierno.