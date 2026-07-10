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Política Luis Lacalle Pou |

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Fernando Pereira emplazó a Lacalle Pou a hacerse cargo de la decisión de no votar la Rendición

La decisión de la oposición de no votar la Rendición de Cuentas fue considerada por Fernando Pereira como una maniobra que antepone el interés electoral.

Fernando Pereira cuestionó decisión de los partidos opositores.

Fernando Pereira cuestionó decisión de los partidos opositores.

 Leonardo Carreño/ FocoUy
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Pereira sostuvo que dirigentes blancos y colorados anteponen el apoyo al proyecto por un objetivo electoral.

En declaraciones a Radio Monte Carlo, el presidente de la fuerza política de gobierno acusó a la oposición de privar a la población más vulnerable de mejoras en sus condiciones de vida al negarse a votar la Rendición de Cuentas. Destacó, entre estas, el refuerzo de partidas para la primera infancia, el aumento de recursos para seguridad y educación, así como la exoneración de IVA a los materiales de construcción para las cooperativas de vivienda.

Acusó a los dirigentes de los partidos blanco y colorado, así como al Independiente, de anteponer el apoyo al proyecto por un objetivo electoral.

Responsabilidad de Lacalle Pou

Reclamó, además, que el expresidente Luis Lacalle Pou debe hacerse cargo como jefe de la oposición de la decisión; de lo contrario, va a quedar muy mal parado.

Sostuvo que la fuerza política saldrá a buscar el voto cincuenta en la Cámara de Diputados para aprobar la Rendición de Cuentas.

Cuestionó finalmente la postura de la oposición y se preguntó cuál es la cultura cívica y la voluntad de diálogo que anunció en campaña el presidente del directorio nacionalista Álvaro Delgado.

Se niegan a votar

Los legisladores de los partidos blanco, colorado e independiente anunciaron el pasado jueves su negativa a votar en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Argumentaron que el gobierno no ha logrado avances.

El senador nacionalista Javier García explicó que no votarán a favor del proyecto de ley en general “porque expresa la conclusión de resultados de un año de mal gobierno”, al tiempo que anunció que harán aportes en la discusión parlamentaria con miras “a mejorar” el proyecto de ley enviado por el gobierno.

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