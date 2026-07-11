Oddone expresó "sorpresa" por la postura de la oposición y le apunta a una orden de arriba

“Me sorprende mucho la simetría que hay entre las vinculaciones cara a cara con las declaraciones en conferencias de prensa. La diferencia es extraordinaria”, expresó. Oddone y cuestionó además que la decisión fuera anunciada pocos días después de presentado el proyecto y antes de que se realizara un análisis detallado de su articulado.

Dos posibles explicaciones

Dijo que existen dos posibles explicaciones para esa definición política, “o esta decisión estaba tomada de antes o en 24 horas lograron coordinar una postura política muy importante. Hay una una capacidad de coordinación, que alguien la tiene, de alineación, porque yo no creo que haya sido fácil tomar esta decisión".

Pese al anuncio de la oposición, Oddone afirmó que gestionará el "hecho político" y continuará procurando acuerdos para lograr la aprobación del proyecto.“No voy a renunciar a negociar, a poder sacar el proyecto de Presupuesto adelante”, sostuvo.