Oddone expresó "sorpresa" por la postura de la oposición y le apunta a una orden de arriba

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó en las últimas horas que el equipo económico cuenta con escenarios alternativos para actuar ante eventuales cambios en el contexto, luego de que los los legisladores de la oposición anunciaran que no votarán el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.
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En una entrevista con el programa Punto de Encuentro de Radio Universal el jerarca fue consultado sobre la decisión anunciada por legisladores de la oposición de no votar el proyecto de Rendición de Cuentas. Oddone dijo haber recibido la noticia “con un poco de sorpresa y con un poco de perplejidad”, principalmente por el momento en que se produjo.
El ministro recordó que compareció durante 12 horas ante el Parlamento para responder consultas de los legisladores y aseguró que no recibió planteos que indicaran que sus respuestas hubieran sido insatisfactorias. Agregó que tampoco obtuvo ese tipo de comentarios en reuniones posteriores con senadores de la oposición.
“Me sorprende mucho la simetría que hay entre las vinculaciones cara a cara con las declaraciones en conferencias de prensa. La diferencia es extraordinaria”, expresó. Oddone y cuestionó además que la decisión fuera anunciada pocos días después de presentado el proyecto y antes de que se realizara un análisis detallado de su articulado.
Dos posibles explicaciones
Dijo que existen dos posibles explicaciones para esa definición política, “o esta decisión estaba tomada de antes o en 24 horas lograron coordinar una postura política muy importante. Hay una una capacidad de coordinación, que alguien la tiene, de alineación, porque yo no creo que haya sido fácil tomar esta decisión".
Pese al anuncio de la oposición, Oddone afirmó que gestionará el "hecho político" y continuará procurando acuerdos para lograr la aprobación del proyecto.“No voy a renunciar a negociar, a poder sacar el proyecto de Presupuesto adelante”, sostuvo.