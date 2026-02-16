Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Juventud de Las Piedras |

Dos ternas uruguayas arbitrando

Semana de Libertadores: detalles de los partidos de Liverpool y Juventud de Las Piedras

Liverpool recibe a Independiente de Medellín el martes, mientras Juventud de Las Piedras hará lo propio el jueves ante Guaraní. Ambos partidos en el Viera.

 Fotos : Rolando Enríquez API / FocoUy
Esta semana continúan las fases previas de la Copa Libertadores, en dónde Liverpool y Juventud de Las Piedras serán locales ante Independiente de Medellín y Guaraní respectivamente. Además, habrá ternas de árbitros uruguayos en dos partidos de esta segunda fase.

Liverpool saldrá a escena este martes a las 21:30 cuando reciba a Independiente de Medellín de Colombia en el Parque Viera. Bruno Arleu de Brasil será el árbitro del encuentro que estará acompañado por sus compatriotas Luanderson De Lima, Maira Mastella y Charly Straub. En el VAR estarán Pablo Goncalves y Caio Viera, también brasileros.

El Jueves 19 de febrero a las 19:00 horas, también en el Parque Viera, Juventud de Las Piedras estará recibiendo a Guaraní de Paraguay. Para este encuentro la terna será brasilera, y estará encabezada por Rafael Klein como principal, Nailton Souza, Neuza Back y Daiane Muniz como asistentes, mientras que en el VAR estarán Daniel Nobre y Rodrigo Nunes.

En caso de que ambos uruguayos clasifiquen a la tercera fase de la Libertadores, además de asegurar participación internacional, se enfrentarán entre sí por un lugar en la fase de grupos.

Árbitros uruguayos en la Libertadores

La novedad de esta semana internacional, es que además de los dos equipos uruguayos, la Conmebol designó a dos ternas uruguayas para que impartan justicia por la segunda fase del torneo.

El miércoles 18 de febrero en el Estadio El Teniente, O´Higgins de Chile estará recibiendo a Bahía de Brasil. El encuentro será arbitrado por Javier Feres, que estará junto a Andrés Nievas y Mathias Muniz por las bandas, y a José Burgos como cuarto árbitro. En el VAR actuarán Christian Ferreyra y Santiago Fernández.

El otro encuentro será el jueves 19 en Venezuela, dónde Deportivo Táchira estará enfrentando a Deportes Tolima de Colombia. Hernán Heras junto a Horacio Ferreiro, Daiana Fernández y Anahi Fernández serán los árbitros en cancha, al tiempo que Antonio García y Diego Dunajec dirán presente en el VAR.

