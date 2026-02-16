Semana de Libertadores: detalles de los partidos de Liverpool y Juventud de Las Piedras

En caso de que ambos uruguayos clasifiquen a la tercera fase de la Libertadores, además de asegurar participación internacional, se enfrentarán entre sí por un lugar en la fase de grupos.

Árbitros uruguayos en la Libertadores

La novedad de esta semana internacional, es que además de los dos equipos uruguayos, la Conmebol designó a dos ternas uruguayas para que impartan justicia por la segunda fase del torneo.

El miércoles 18 de febrero en el Estadio El Teniente, O´Higgins de Chile estará recibiendo a Bahía de Brasil. El encuentro será arbitrado por Javier Feres, que estará junto a Andrés Nievas y Mathias Muniz por las bandas, y a José Burgos como cuarto árbitro. En el VAR actuarán Christian Ferreyra y Santiago Fernández.

El otro encuentro será el jueves 19 en Venezuela, dónde Deportivo Táchira estará enfrentando a Deportes Tolima de Colombia. Hernán Heras junto a Horacio Ferreiro, Daiana Fernández y Anahi Fernández serán los árbitros en cancha, al tiempo que Antonio García y Diego Dunajec dirán presente en el VAR.