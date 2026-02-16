Esta semana continúan las fases previas de la Copa Libertadores, en dónde Liverpool y Juventud de Las Piedras serán locales ante Independiente de Medellín y Guaraní respectivamente. Además, habrá ternas de árbitros uruguayos en dos partidos de esta segunda fase.
Dos ternas uruguayas arbitrando
Semana de Libertadores: detalles de los partidos de Liverpool y Juventud de Las Piedras
Liverpool recibe a Independiente de Medellín el martes, mientras Juventud de Las Piedras hará lo propio el jueves ante Guaraní. Ambos partidos en el Viera.