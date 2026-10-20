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Deportes Rampla Juniors |

duro momento

Sigue la crisis: Rampla Juniors no se presenta ante Artigas, pierde los puntos y será multado

La Mesa Ejecutiva de la Primera Amateur le dio como ganado el partido a los del norte por 3 a 0 y de esta manera se meten en la pelea por el ascenso.

Rampla Juniors no se presentará ante Artigas.

Rampla Juniors no se presentará ante Artigas.

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Luego de haberse suspendido el encuentro correspondiente a la décima fecha de la Primera Amateur, y con el nuevo encuentro fijado, Rampla Juniors notificó que no se presentará al partido ante Artigas por lo que perderá los puntos correspondientes a ese choque.

La Mesa Ejecutiva de la Primera Amateur informó que al recibir la notificación por parte del equipo picapiedra, resolvieron otorgar tres puntos a Artigas del partido ante Rampla Juniors con un marcador por 3 a 0 a favor del equipo del norte.

Además, por la no presentación se le aplicará de manera administrativa la multa correspondiente ante estos casos.

De esta manera, Artigas llega a los 25 puntos en el torneo, colocándose de manera momentánea en el tercer lugar de la tabla a un punto del escolta y ocho del líder. Recordemos que esta noche con el partido entre Bella Italia y Deportivo Colonia, todos los equipos quedarán al día.

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