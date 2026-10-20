Luego de haberse suspendido el encuentro correspondiente a la décima fecha de la Primera Amateur, y con el nuevo encuentro fijado, Rampla Juniors notificó que no se presentará al partido ante Artigas por lo que perderá los puntos correspondientes a ese choque.
duro momento
Sigue la crisis: Rampla Juniors no se presenta ante Artigas, pierde los puntos y será multado
La Mesa Ejecutiva de la Primera Amateur le dio como ganado el partido a los del norte por 3 a 0 y de esta manera se meten en la pelea por el ascenso.