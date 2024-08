Si bien se resolvió no ocupar, se mantiene el conflicto y las medidas resueltas, como el paro de 24 horas de este miércoles. Afcasmu se reunió este martes con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y representantes de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). Tras la reunión con las autoridades, el presidente de Afcasmu, Ariel Irigoitia, dijo que se retiraron “ciertamente conformes” porque les respondieron los planteos que tenían y recibieron los de los trabajadores. “Queríamos garantías de los interventores de mantener los puestos de trabajo y que los compañeros que estén en el seguro de paro no pierdan el puesto de trabajo”, indicó Irigoitia. Son 300 trabajadores los que rotan el seguro de paro cada cuatro meses. “La ministra no nos garantizó esa parte, pero dijo que hará el trabajo con los interventores en ese mismo sentido”, agregó.