Sorpresa absoluta en el inicio del US Opena: Djokovic eliminado

Además se dieron los triunfos de Medvedev a Gastón (6-4, 6-2, 6-4), Rublev a Virtanen (7-6, 7-6, 0-6, 2-6, 7-6), Etcheverry a Kopriva (6-3, 6-4, 6-0)y Tsitsipas a Fils (4-6, 7-6, 6-1, 6-4).

Los partidos destacados entre lunes y martes

Lunes

22:15 - Damm (USA) vs Tiafoe (USA)

Martes

12:00 - Comesaña (ARG) vs Cobolli (ITA)

14:15 - Fery (GBR) vs Musetti (ITA)

14:45 - Fritz (USA) vs Blanch (USA)

18:00 - Guerrieri (ITA) vs De Minaur (AUS)

22:15 - Zverev (ALE) vs Sonego (ITA)

Sabalenka empezó su defensa

La tenista bielorrusa empezó con el pie derecho y con claridad el US Open al derrotar por 6-2 y 6-4 a la colombiana Camila Osorio. Su rival ahora, será la rusa Iatcenko que venció a Zarazúa en tres sets.

Jessica Pegula eliminó a Ruse por 6-3 y 6-2 para enfrentar en la próxima instancia a su compatriota Sofía Kenin, que se impuso ante Venus Williams. Además, Jasmine Paolini derrotó a Erjavec y ahora enfrentará a su compatriota Stefaninini.

Entre otros resultados, destacaron las victorias de Podoroska a Waltert (4-6, 7-6, 6-3), Anisimova a Krueger (6-1, 6-3), Muchova ante Kraus (6-3, 6-0) y de Svitolina ante Sierra (6-1, 6-2).

Los partidos destacados entre lunes y martes

Lunes

20:00 - Swiatek (POL) vs Wang (CHN)

21:30 - Osaka (JPN) vs Zakharova (RUS)

Martes