Sorpresa absoluta en el inicio del US Opena: Djokovic eliminado

Con un increíble batacazo, este domingo comenzó el último Grand Slam de la temporada, el US Open (Abierto de los Estados Unidos). La noticia fue la eliminación en la primera rueda del histórico Novak Djokovic que cayó en cinco sets ante Mariano Navone.
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El serbio de 39 años, cayó ante el argentino por 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 y 1-6, quedando por el camino de manera muy prematura. Mariano Navone enfrentará en la segunda ronda al ganador del partido entre Berretini y Wawrink.
Otra de las noticias destacadas fue el regreso a las canchas de Carlos Alcaraz, que venció por triple 6-4 a Roman Safiullin para acceder a la próxima fase en dónde enfrentará al portugués Jaime Faria que se impuso ante Jenson Brooksby en cinco sets.
Además se dieron los triunfos de Medvedev a Gastón (6-4, 6-2, 6-4), Rublev a Virtanen (7-6, 7-6, 0-6, 2-6, 7-6), Etcheverry a Kopriva (6-3, 6-4, 6-0)y Tsitsipas a Fils (4-6, 7-6, 6-1, 6-4).
Los partidos destacados entre lunes y martes
Lunes
- 22:15 - Damm (USA) vs Tiafoe (USA)
Martes
- 12:00 - Comesaña (ARG) vs Cobolli (ITA)
- 14:15 - Fery (GBR) vs Musetti (ITA)
- 14:45 - Fritz (USA) vs Blanch (USA)
- 18:00 - Guerrieri (ITA) vs De Minaur (AUS)
- 22:15 - Zverev (ALE) vs Sonego (ITA)
Sabalenka empezó su defensa
La tenista bielorrusa empezó con el pie derecho y con claridad el US Open al derrotar por 6-2 y 6-4 a la colombiana Camila Osorio. Su rival ahora, será la rusa Iatcenko que venció a Zarazúa en tres sets.
Jessica Pegula eliminó a Ruse por 6-3 y 6-2 para enfrentar en la próxima instancia a su compatriota Sofía Kenin, que se impuso ante Venus Williams. Además, Jasmine Paolini derrotó a Erjavec y ahora enfrentará a su compatriota Stefaninini.
Entre otros resultados, destacaron las victorias de Podoroska a Waltert (4-6, 7-6, 6-3), Anisimova a Krueger (6-1, 6-3), Muchova ante Kraus (6-3, 6-0) y de Svitolina ante Sierra (6-1, 6-2).
Los partidos destacados entre lunes y martes
Lunes
- 20:00 - Swiatek (POL) vs Wang (CHN)
- 21:30 - Osaka (JPN) vs Zakharova (RUS)
Martes
- 12:00 - Frodin (USA) vs Rybakina (KAZ)
- 12:30 - Keys (USA) vs Korneeva (RUS)
- 13:30 - Andreeva (RUS) vs Tjen (IND)
- 20:00 - Gauff (USA) vs Sonmez (TUR)