Sospechan que Terans sufrió una grave lesión y se perdería el resto de la temporada

Los estudios médicos que estaba previsto que se realizara este jueves se pasaron para hoy viernes en la tarde, cuando se sabrá definitivamente la gravedad de la lesión.

“David (Terans) está con un temita físico y no estará para esta fecha”, había anticipado Diego Aguirre al ser entrevistado en 100% deporte de Sport 890, en referencia al duelo del domingo ante Danubio.

El futuro de Terans

El jugador que llegó a principio de año como una de las cartas fuertes para la temporada no logró afianzarse en el once inicial de Aguirre y fue mayormente suplente y tuvo escasa participación.

Primero habrá que esperar los resultados médicos y en caso de tratarse de una rotura del tendón de Aquiles, el jugador será intervenido y habrá que ver donde hace la recuperación, ya que Terans está a préstamo de Fluminense en Peñarol.

En cuanto al posible once para el fin de semana, todo parece indicar que Diego García irá de arranque y Matías Arezo volvería al banco de suplentes; también se probaría a Jaime Báez como extremo.

De esa forma, el equipo sería con: Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Diego García, Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera.