Deportes Terans | Javier Cabrera | Peñarol

Mala pata

Sospechan que Terans sufrió una grave lesión y se perdería el resto de la temporada

Este viernes se le realizan estudios a David Terans y de confirmarse la rotura del tendón de Aquiles tendrá que ser operado.

David Terans se perdería el resto de la temporada con Peñarol.

Las lesiones siguen siendo todo un tema en Peñarol. Luego de los problemas físicos sufridos por jugadores importantes como Eduardo Arias o Javier Cabrera y algunos juveniles, en el carbonero se encendieron las alarmas por David Terans, que, por una dolencia física, ya está descartado para el fin de semana, a la espera de estudios para determinar el alcance de la dolencia, que se estima que es grave.

Según se supo, el jugador se sintió durante la práctica del miércoles: “Todos temimos que fuera algo grande”, aseguraron en la interna del club.

Lo cierto es que con el correr de las horas la situación bajó en algo su entidad, al punto que este mismo jueves comenzó a realizar trabajos de rehabilitación, pero se teme que pueda tratarse de una rotura del tendón de Aquiles, por lo cual se perdería el resto del Campeonato Uruguayo.

Los estudios médicos que estaba previsto que se realizara este jueves se pasaron para hoy viernes en la tarde, cuando se sabrá definitivamente la gravedad de la lesión.

“David (Terans) está con un temita físico y no estará para esta fecha”, había anticipado Diego Aguirre al ser entrevistado en 100% deporte de Sport 890, en referencia al duelo del domingo ante Danubio.

El futuro de Terans

El jugador que llegó a principio de año como una de las cartas fuertes para la temporada no logró afianzarse en el once inicial de Aguirre y fue mayormente suplente y tuvo escasa participación.

Primero habrá que esperar los resultados médicos y en caso de tratarse de una rotura del tendón de Aquiles, el jugador será intervenido y habrá que ver donde hace la recuperación, ya que Terans está a préstamo de Fluminense en Peñarol.

En cuanto al posible once para el fin de semana, todo parece indicar que Diego García irá de arranque y Matías Arezo volvería al banco de suplentes; también se probaría a Jaime Báez como extremo.

De esa forma, el equipo sería con: Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Diego García, Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera.

