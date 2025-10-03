Las lesiones siguen siendo todo un tema en Peñarol. Luego de los problemas físicos sufridos por jugadores importantes como Eduardo Arias o Javier Cabrera y algunos juveniles, en el carbonero se encendieron las alarmas por David Terans, que, por una dolencia física, ya está descartado para el fin de semana, a la espera de estudios para determinar el alcance de la dolencia, que se estima que es grave.
Mala pata
Sospechan que Terans sufrió una grave lesión y se perdería el resto de la temporada
Este viernes se le realizan estudios a David Terans y de confirmarse la rotura del tendón de Aquiles tendrá que ser operado.