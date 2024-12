"Soy Manya y no me entrego": La carta de uno de los hinchas de Peñarol presos en Brasil

En el mensaje, también denuncia lo que considera una injusticia y sostiene que su intención era simplemente “ir a una fiesta a dejar la vida en la tribuna”. Además, llama a la hinchada aurinegra a mantener la lucha y la reivindicación:

“Sigan alentando, que hay un partido más por jugar y nuestra hinchada gana partidos.”

Pese a la difícil situación, el hincha se mostró optimista asegurando que pronto podrán regresar con sus seres queridos:

“Esto es solo un tropezón, nunca me van a quitar el amor por estos colores. Soy manya y no me entrego.”

La carta de Ballesteros ilustra sobre el difícil momento de los detenidos, destacando la unión y el fervor que caracterizan a la hinchada carbonera. Wilson Méndez periodista partidario de Peñarol compartió en sus redes sociales la nota que le hicieron llegar personas cercanas a los detenidos, porque quieren hacer "visible la angustia de la familia, entienden que hay pasividad de las autoridades salientes y entrantes" destaca.

La Barra Ámsterdam que ha llevado adelante una campaña por la liberación de los detenidos, sigue insistiendo para que exista una pronta resolucion judicial y liberación de los presos:

“Una Navidad sin detenidos en Brasil” expresa una de los consignas.