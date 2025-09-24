Sudamericana: Lanús eliminó a Fluminense en dónde marcó Canobbio

Los minutos finales fueron de alto voltaje. En la última del partido, un centro desde la derecha encontró la cabeza de Germán Cano, pero el remate impactó en el palo derecho salvando de manera milagrosa a Lanús.

Gonzalo Pérez fue titular en el granate, siendo sustituido en tiempo de descuento, al tiempo que Armando Méndez fue suplente pero no sumó minutos. En Fluminense, el único presente fue Agustín Canobbio ya que Facundo Bernal y Joaquín Lavega no fueron convocados.

Lanús jugará su segunda semifinal consecutiva de la Sudamericana y está a la espera de rival, que se conocerá el próximo jueves cuando Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrenten.

Se confirmará la primera semifinal de la Sudamericana

Con dos partidos esta tarde, quedará definido el primer cruce de las semifinales. Desde las 19:00 horas, Atlético Mineiro y Bolívar se medirán en el Arena do Galo, en una serie que está igualada.

A las 21:30, Independiente del Valle buscará revertir los dos goles de ventaja, cuando en el Estadio Palogrande se enfrente a Once Caldas, club que tiene la ventaja.