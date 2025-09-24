Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Lanús | Fluminense |

Aquinazo

Sudamericana: Lanús eliminó a Fluminense en dónde marcó Canobbio

El volante uruguayo marcó para Fluminense, que no pudo meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana. Lanús espera por Alianza Lima o Universidad de Chile.

Lanús eliminó a Fluminense en la Sudamericana.

 Foto: Club Lanús
Lanús logró un histórico empate 1-1 ante Fluminense en el Estadio Maracaná y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. El resultado, sumado a la victoria 1-0 en el partido de ida en Buenos Aires, le permite al equipo argentino dar uno de los grandes batacazos de esta edición.

El primer tiempo hubo un sólo equipo en cancha, Fluminense, que logró plasmar la superioridad a los 20 minutos gracias a un hermoso gol de Agustín Canobbio. Recibió la pelota en la puerta del área chica, y ante la pasividad defensiva, sacó una gran tijera para colgar la pelota del ángulo.

La falta de definición y no haber aprovechado su momento, le salió muy caro al conjunto brasilero. Los cambios hicieron crecer a Lanús y a los 67 minutos, Aquino apiló jugadores, pasó la pelota a Moreno que con una exquisita asistencia, dejó a Aquino cara a cara con el golero convirtiendo el empate que le daba la ventaja al granate en el global.

Los minutos finales fueron de alto voltaje. En la última del partido, un centro desde la derecha encontró la cabeza de Germán Cano, pero el remate impactó en el palo derecho salvando de manera milagrosa a Lanús.

Gonzalo Pérez fue titular en el granate, siendo sustituido en tiempo de descuento, al tiempo que Armando Méndez fue suplente pero no sumó minutos. En Fluminense, el único presente fue Agustín Canobbio ya que Facundo Bernal y Joaquín Lavega no fueron convocados.

Lanús jugará su segunda semifinal consecutiva de la Sudamericana y está a la espera de rival, que se conocerá el próximo jueves cuando Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrenten.

Se confirmará la primera semifinal de la Sudamericana

Con dos partidos esta tarde, quedará definido el primer cruce de las semifinales. Desde las 19:00 horas, Atlético Mineiro y Bolívar se medirán en el Arena do Galo, en una serie que está igualada.

A las 21:30, Independiente del Valle buscará revertir los dos goles de ventaja, cuando en el Estadio Palogrande se enfrente a Once Caldas, club que tiene la ventaja.

