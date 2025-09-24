Reunión de Orsi, Milei y Peña con Infantino no "impactó al mundo"

Lo único concreto hasta el momento es que, al tratarse del centenario del primer mundial, la inauguración de este torneo —organizado por España, Portugal y Marruecos— se llevará a cabo en Montevideo.

"Vinimos acá a trabajar y tuvimos una reunión sumamente importante. “Quédense cerca porque dentro de poco vamos a anunciar noticias que van a impactar al mundo”, anunció Domínguez el martes, pero llegado el momento de la reunión no se concretaron los anuncios.

Mundial 2030

De concretarse la iniciativa de la Conmebol, serían 64 equipos, por lo que el Mundial 2030 tendría 16 grupos en lugar de los 12 de 2026. Uno de los grupos se jugaría en Uruguay, otro en Argentina y el restante en Paraguay.

El resto se desarrollaría en España, Portugal y Marruecos, los países sedes.

Para este Mundial, la AUF presentó un plan para remodelar el estadio Centenario consistente en techar las tribunas, aumentar su capacidad y construir una nueva tribuna América.