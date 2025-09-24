Hacete socio para acceder a este contenido

Reunión de Orsi, Milei y Peña con Infantino no "impactó al mundo"

En la reunión de este miércoles en Nueva York no hubo anuncios sobre temas concretos; Infantino se limitó a escuchar la propuesta de la Conmebol.

Orsi con Infantino en Nueva York.

 Imagen tomada de @nachoalonso33
Por Redacción Caras y Caretas

Finalmente, no se realizaron anuncios que lograran “impactar al mundo”, como había anticipado el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. La esperada reunión de este miércoles entre los presidentes de Uruguay, Argentina y Paraguay, junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, dejó más expectativas que definiciones concretas respecto al Mundial 2030.

Este viernes tuvo lugar la anunciada cumbre entre los presidentes Yamandú Orsi, Javier Milei y Santiago Peña con Domínguez e Infantino. Junto a Orsi estuvieron en la reunión el titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, el dirigente Eduardo Ache y el canciller Mario Lubetkin.

Aunque no hubo anuncios para Alonso, la reunión fue importante. Así lo consignó en su cuenta: X: "Excelente cumbre en Nueva York junto a @OrsiYamandu, Gianni Infantino, @agdws y grandes colegas". Un encuentro perfecto para continuar trabajando en el sueño del Centenario 2030, un proyecto que une a la región. ¡Seguimos adelante!"

Lo único concreto hasta el momento es que, al tratarse del centenario del primer mundial, la inauguración de este torneo —organizado por España, Portugal y Marruecos— se llevará a cabo en Montevideo.

"Vinimos acá a trabajar y tuvimos una reunión sumamente importante. “Quédense cerca porque dentro de poco vamos a anunciar noticias que van a impactar al mundo”, anunció Domínguez el martes, pero llegado el momento de la reunión no se concretaron los anuncios.

Mundial 2030

De concretarse la iniciativa de la Conmebol, serían 64 equipos, por lo que el Mundial 2030 tendría 16 grupos en lugar de los 12 de 2026. Uno de los grupos se jugaría en Uruguay, otro en Argentina y el restante en Paraguay.

El resto se desarrollaría en España, Portugal y Marruecos, los países sedes.

Para este Mundial, la AUF presentó un plan para remodelar el estadio Centenario consistente en techar las tribunas, aumentar su capacidad y construir una nueva tribuna América.

