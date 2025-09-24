Finalmente, no se realizaron anuncios que lograran “impactar al mundo”, como había anticipado el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. La esperada reunión de este miércoles entre los presidentes de Uruguay, Argentina y Paraguay, junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, dejó más expectativas que definiciones concretas respecto al Mundial 2030.
Reunión de Orsi, Milei y Peña con Infantino no "impactó al mundo"
En la reunión de este miércoles en Nueva York no hubo anuncios sobre temas concretos; Infantino se limitó a escuchar la propuesta de la Conmebol.