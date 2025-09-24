A través de un comunicado oficial, que se hizo público en las redes oficial del club, Nacional marcó su postura en cuanto a la votación por los derechos de televisión, que tendrá lugar el jueves 25 de setiembre a las 18:30, y los clubes deberán aprobar o no, el pliego de condiciones presentado por la AUF.
postura clara
Nacional "mandató" a sus delegados votar el pliego de condiciones presentado por la AUF
En el comunicado agregan que los delegados de Nacional deberán "negarse a votar cualquier proyecto alternativo que se presente en forma imprevista".