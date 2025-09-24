Nacional "mandató" a sus delegados votar el pliego de condiciones presentado por la AUF

La resolución de Nacional

En el documento se "mandata a sus representantes ante el consejo del fútbol profesional para votar afirmativamente los pliegos que presente el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol". Asimismo, los delegados de Nacional deberán "negarse a votar cualquier proyecto alternativo que se presente en forma imprevista en la propia reunión de los clubes", en caso de no lograrse las mayorías necesarias.

Finalmente, el club subraya que su posición "debe honrar su historia, su asamblea y el trabajo de esta y anteriores comisiones directivas aportando la fortaleza de nuestra institución para llegar a tener una situación cercana al libre mercado, valorizando los productos y defendiendo el valor comercial de los mismos".