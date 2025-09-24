Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad cigarrillos | camioneta | contrabando

Cerro Largo

Detienen a hombre que manejaba una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando

La Policía de Cerro Largo detuvo en la ruta 8 a un hombre que llevaba una importante cargamento de cigarrillos de contrabando dentro de una camioneta.

Camioneta iba cargada a tope de cigarrillos de contrabando.

Por Redacción Caras y Caretas

La Policía de Cerro Largo detectó que una camioneta pretendía ingresar a Melo, por ruta 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, cargada en su totalidad de cartones de cigarrillos de contrabando, los cuales fueron incautados y fue detenido al conductor del vehículo, quien permanece a disposición de la Justicia.

La detención se dio en el marco de recorridas efectuadas en prevención de ingreso de mercadería en infracción aduanera. Personal policial de la Dirección de Investigaciones de Zona III, con apoyo de varias unidades, llevó adelante una ardua tarea de inteligencia que permitió en la tarde del día 24 de septiembre, la intervención de un vehículo que circulaba en forma sospechosa en Ruta 8, a la altura del kilómetro 435.

La camioneta era conducida por un hombre de iniciales G.V.A.M., de 29 años, la cual se encontraba cargada en su totalidad con cartones de cigarrillos producto de contrabando. El procedimiento significó una importante incautación de mercadería en infracción aduanera, remarcó la Policía arachana.

El conductor del vehículo quedó detenido a disposición judicial, y en las próximas horas la fiscalía solicitará la formalización de la investigación.

