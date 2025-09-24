La Policía de Cerro Largo detectó que una camioneta pretendía ingresar a Melo, por ruta 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, cargada en su totalidad de cartones de cigarrillos de contrabando, los cuales fueron incautados y fue detenido al conductor del vehículo, quien permanece a disposición de la Justicia.
Cerro Largo
Detienen a hombre que manejaba una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando
