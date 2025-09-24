Orsi en homenaje: "Uruguay era conocido por el deporte, ahora lo conocen por Mujica"

“Por eso quise acompañarlos”, aseguró Topolansky durante la transmisión, refiriéndose a los jóvenes que la acompañaban. “Siempre se necesitan manos, manos que tomen las banderas, continúen la lucha, piensen, trabajen y construyan. Por eso es importante, como decía Pepe, recordar esto: lo más importante de un dirigente es que haya una barra que lo suplante con ventaja”, afirmó.

Premio José Mujica

Minutos antes, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, anunció que el organismo comenzará a entregar el premio “José ‘Pepe’ Mujica”, destinado a reconocer los esfuerzos por la unidad y la democracia en la región realizados por distintas personalidades.

El premio es impulsado por el Foro Iniciativa Mujica y busca coordinar acciones entre la OEI, la Asociación Latinoamericana de Integración Regional (Aladi), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Centro de Formación para Integración Regional (Cefir).

“La integración es más que un acuerdo político o económico; es un proyecto profundamente humano y ético. Con su ejemplo, Mujica mostró que las relaciones internacionales deben fundarse en la coherencia, la sencillez y la solidaridad. Para él, la educación y la cultura eran herramientas esenciales para la transformación social y la construcción de una región más justa y feliz”, destacó Jabonero.