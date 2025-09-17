Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Lanús | Fluminense |

cuatro uruguayos en cancha

Sudamericana: agónico triunfo de Lanús ante Fluminense

El equipo argentino debió esperar hasta el último minuto de juego para llevarse el primer encuentro de la Sudamericana. La revancha será en Río de Janeiro.

Agónico triunfo de Lanús por la Sudamericana.

Agónico triunfo de Lanús por la Sudamericana.

 Foto: Club Lanús
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Lanús logró un triunfo vital por 1-0 ante Fluminense en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Un gol de Marcelino Moreno en el último minuto del partido le dio al equipo argentino una ventaja mínima pero muy valiosa de cara a la revancha, que se disputará en el Estadio Maracaná.

El primer tiempo fue equilibrado, con ambos conjuntos buscando la posesión y generando esporádicas llegadas al arco rival. Lanús comenzó mejor siendo superior al elenco brasilero, que creció gracias a un muy buen partido de Agustín Cannobio en la ofensiva.

El complemento mantuvo la tónica de un duelo parejo, con el nerviosismo aumentando a medida que el reloj corría. Cuando parecía que el partido se encaminaba a un empate sin goles, Lanús tuvo una última oportunidad.

Una jugada rápida, iniciada por Agustín Cardozo, derivó en un pase preciso de Dylan Aquino, quien asistió a Salvio para que este fuera hasta el fondo para asistir a Marcelino Moreno, que entrando por el medio convirtió el único tanto del partido.

En Lanús fue titular Gonzalo Pérez, sustituido por el también uruguayo, Armando Méndez, mientras que en Fluminense Agustín Canobbio completó los noventa minutos al tiempo que Facundo Bernal ingresó en el segundo tiempo.

Con esta ventaja mínima, Lanús viajará a Río de Janeiro para el próximo martes salir a defender el resultado en la revancha ante Fluminense, partido que comenzará a las 21:30 horas.

¿Cómo sigue la Sudamericana?

Con dos partidos continuarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A las 19:00 horas en el Hernando Siles de La Paz, Bolivar estará recibiendo a Atlético Mineiro con arbitraje del peruano Kevin Ortega.

El otro partido comenzará a las 21:30 y enfrentará a Independiente del Valle ante Once Caldas en el Estadio Banco Guayaquil, encuentro arbitrado por Piero Maza de Chile.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar