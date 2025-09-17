Lanús logró un triunfo vital por 1-0 ante Fluminense en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Un gol de Marcelino Moreno en el último minuto del partido le dio al equipo argentino una ventaja mínima pero muy valiosa de cara a la revancha, que se disputará en el Estadio Maracaná.
cuatro uruguayos en cancha
Sudamericana: agónico triunfo de Lanús ante Fluminense
El equipo argentino debió esperar hasta el último minuto de juego para llevarse el primer encuentro de la Sudamericana. La revancha será en Río de Janeiro.