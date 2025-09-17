Sudamericana: agónico triunfo de Lanús ante Fluminense

Una jugada rápida, iniciada por Agustín Cardozo, derivó en un pase preciso de Dylan Aquino, quien asistió a Salvio para que este fuera hasta el fondo para asistir a Marcelino Moreno, que entrando por el medio convirtió el único tanto del partido.

En Lanús fue titular Gonzalo Pérez, sustituido por el también uruguayo, Armando Méndez, mientras que en Fluminense Agustín Canobbio completó los noventa minutos al tiempo que Facundo Bernal ingresó en el segundo tiempo.

Con esta ventaja mínima, Lanús viajará a Río de Janeiro para el próximo martes salir a defender el resultado en la revancha ante Fluminense, partido que comenzará a las 21:30 horas.

¿Cómo sigue la Sudamericana?

Con dos partidos continuarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A las 19:00 horas en el Hernando Siles de La Paz, Bolivar estará recibiendo a Atlético Mineiro con arbitraje del peruano Kevin Ortega.

El otro partido comenzará a las 21:30 y enfrentará a Independiente del Valle ante Once Caldas en el Estadio Banco Guayaquil, encuentro arbitrado por Piero Maza de Chile.