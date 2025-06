Tabárez rompió el silencio y habló por primera vez de su salida de la selección

Tabárez recordó que una vez finalizado el ciclo al frente de Uruguay, "tuve que definirme, se terminó" y recalcó que desde ese momento no dio notas de prensa, "solo he participado de eventos relacionados con cosas en las que yo creo, pero se terminó”.

Los comienzos en la selección

Durante su intervención, el Maestro recordó que al comenzar su segundo ciclo al frente de Uruguay, “trabajamos con las convicciones que teníamos y un cuerpo técnico que ya la conocía y no tenía la más mínima duda como personas y profesionales de su aporte”.

Tabárez contó que Celso Otero un día le dijo que tenía en su casa un libro titulado Cómo hacer un proyecto deportivo. "Le pedí que me lo trajera porque nunca había hecho uno, pero tenía la cabeza llena de ideas porque las conversábamos entre nosotros sobre lo que queríamos”.

Reveló que la idea base de su proyecto fue basado en el "gran tesoro de nuestro fútbol, que es la niñez”. “En algún lugar de nuestro país, que no sé cuál es, donde los niños juegan al fútbol, hay uno que no lo conozco, no sé cómo se llama, ni cuántos años tiene, pero en cualquier momento puede llegar a ser un futuro integrante de la selección mayor”.

Para Tabárez "una de las cosas más importantes" que se hizo en el Complejo Celeste, fue que los juveniles y la selección mayor trabajaran en simultáneo, algo que "les permitía de vez en cuando a los chiquilines cruzarse con sus referentes e ir aportando recambios”.

El fútbol uruguayo

“El sueño que tengo es que nos organicemos para ser competitivos verdaderamente y eso es a través de la evolución que puedan tener los niños, los que juegan bien y mal, ese ‘detalle’. Hablo del aprendizaje por imitación y a veces los que no son tan buenos de salida, por genética, se contagian y terminan jugando mejor de los que lo hacían si tienen buenos espejos cerca”, sostuvo.

Agregó además, que a nivel mundial, "si tuviera que bautizar este momento del fútbol diría que es el imperio del dinero", y que las gestiones deportivas "más allá que esté incluido lo deportivo, pasa por cuánto recaudamos, los derechos televisivos, cuánto sacamos con esto. ¿Para qué? Hay que darle a esta sociedad de gente que valoriza mucho al fútbol y lo pone como ejemplo de muchas cosas un arma para tener vigente nuestra identidad".