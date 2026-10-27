"Con dolor, me toca frenar", sentido mensaje del juvenil de Nacional tras rotura de ligamentos

El futbolista de 19 años que defiende a Nacional, Luciano Rodríguez, sufrió una rotura de ligamentos que lo mantendrá al margen durante varios meses. Tras conocerse la noticia, el jugador publicó una sentida carta en su cuenta personal de Instagram.
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"Hoy con un dolor inmenso me toca frenar. A recuperarme y volver más fuerte que nunca. Van a haber días duros, lágrimas y momentos en los que todo cueste un poco más. Pero también va a haber fuerza, aprendizaje y una vuelta que va a valer cada segundo de espera", escribió.
En el final de la publicación, que acompañó con una foto de él en blanco y negro del momento de la lesión, agradeció a todos los que "se tomaron el tiempo para mandar algún mensaje que otro. Las fuerzas y el cariño se sienten".