Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Nacional |

"Con dolor, me toca frenar", sentido mensaje del juvenil de Nacional tras rotura de ligamentos

"A recuperarme y volver más fuerte que nunca", escribió Luciano Rodríguez tras conocerse el grado de su lesión que lo mantendrá al margen por varios meses.

Luciano Rodríguez, futbolista de Nacional.
Luciano Rodríguez, futbolista de Nacional.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

"Hoy con un dolor inmenso me toca frenar. A recuperarme y volver más fuerte que nunca. Van a haber días duros, lágrimas y momentos en los que todo cueste un poco más. Pero también va a haber fuerza, aprendizaje y una vuelta que va a valer cada segundo de espera", escribió.

En el final de la publicación, que acompañó con una foto de él en blanco y negro del momento de la lesión, agradeció a todos los que "se tomaron el tiempo para mandar algún mensaje que otro. Las fuerzas y el cariño se sienten".

Temas

Te puede interesar