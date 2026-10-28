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Cultura y espectáculos Cuatro Pesos | Sala del Museo | Flores de un día

Música

Cuatro Pesos de Propina presenta Flores de un día en Sala del Museo

La banda uruguaya celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum el 30 de octubre, con un espectáculo que combinará las nuevas canciones con los clásicos de una trayectoria de más de dos décadas.

Cuatro pesos de propina

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Por Redacción de Caras y Caretas

Con más de veinte años de recorrido en la escena musical uruguaya, Cuatro Pesos de Propina vuelve a encontrarse con su público a través de Flores de un día, un nuevo trabajo discográfico que reafirma la identidad del grupo y, al mismo tiempo, explora nuevas posibilidades sonoras.

La presentación oficial del álbum será el próximo 30 de octubre en Sala del Museo, en un concierto que reunirá las composiciones recientes con canciones que forman parte de su historia.

Un sonido que evoluciona sin perder sus raíces

Flores de un día propone un viaje por diferentes emociones y paisajes musicales. En el álbum conviven la energía que caracteriza a Cuatro Pesos de Propina con pasajes de mayor intimidad, en una combinación que permite reconocer las raíces de la banda y, a la vez, apreciar una búsqueda artística en permanente movimiento.

El disco refleja la madurez alcanzada por el grupo a lo largo de su trayectoria, sin renunciar a la intensidad que ha definido su propuesta. Lejos de quedar anclada en una fórmula, la banda apuesta por renovar su lenguaje musical y ampliar sus matices, manteniendo la identidad que la ha convertido en una referencia del rock uruguayo.

Una celebración entre nuevas canciones y clásicos

La presentación en Sala del Museo será la oportunidad de llevar el nuevo repertorio al escenario y compartirlo con distintas generaciones de seguidores. El espectáculo está concebido como una celebración del presente musical de Cuatro Pesos de Propina, pero también de un camino construido a través de los años y de su vínculo con el público.

Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.

Lugar: Sala del Museo.

Entradas: disponibles a través de RedTickets.

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