Con más de veinte años de recorrido en la escena musical uruguaya, Cuatro Pesos de Propina vuelve a encontrarse con su público a través de Flores de un día, un nuevo trabajo discográfico que reafirma la identidad del grupo y, al mismo tiempo, explora nuevas posibilidades sonoras.
Música
Cuatro Pesos de Propina presenta Flores de un día en Sala del Museo
La banda uruguaya celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum el 30 de octubre, con un espectáculo que combinará las nuevas canciones con los clásicos de una trayectoria de más de dos décadas.