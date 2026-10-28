Cuatro Pesos de Propina presenta Flores de un día en Sala del Museo

El disco refleja la madurez alcanzada por el grupo a lo largo de su trayectoria, sin renunciar a la intensidad que ha definido su propuesta. Lejos de quedar anclada en una fórmula, la banda apuesta por renovar su lenguaje musical y ampliar sus matices, manteniendo la identidad que la ha convertido en una referencia del rock uruguayo.

Una celebración entre nuevas canciones y clásicos

La presentación en Sala del Museo será la oportunidad de llevar el nuevo repertorio al escenario y compartirlo con distintas generaciones de seguidores. El espectáculo está concebido como una celebración del presente musical de Cuatro Pesos de Propina, pero también de un camino construido a través de los años y de su vínculo con el público.

Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.

Lugar: Sala del Museo.

Entradas: disponibles a través de RedTickets.