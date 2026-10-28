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Sociedad Andrade | seguro de paro | sindicatos

Rebajas salariales

Andrade anunció una regulación contra el uso «extorsivo» del seguro de paro en frigoríficos

Andrade denunció que Marfrig y Minerva usan el seguro de paro para negociar rebajas salariales y anunció una regulación para frenar esta práctica.

&nbsp;Óscar Andrade, senador del Frente Amplio.

 Óscar Andrade, senador del Frente Amplio.
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El senador del Frente Amplio Óscar Andrade anunció que el oficialismo trabaja en una regulación destinada a impedir lo que calificó como un "uso extorsivo del seguro de paro" por parte de empresas frigoríficas. Lo hizo el lunes 26 de octubre, durante una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores que aprobó, por unanimidad, tres proyectos de ley sobre seguro de paro, para los trabajadores del frigorífico Carrasco, del sector citrícola y del frigorífico Rondatel.

Andrade acompañó con su voto los tres proyectos, pero aprovechó el debate para cuestionar la conducta de las multinacionales del sector. Según reseñaron la diaria, La Prensa y el programa En Perspectiva, el legislador sostuvo que Marfrig y Minerva envían trabajadores al seguro de desempleo durante períodos prolongados y, después, negocian reducciones salariales y modificaciones de los convenios colectivos.

Una práctica que "viene de una década"

El senador describió el fenómeno como una "estrategia de rebaja salarial" y afirmó que se trata de un problema que arrastra al menos diez años. Señaló que estas situaciones se registraron en frigoríficos de Colonia, Tacuarembó y Canelones, y mencionó que en uno de los casos la rebaja fue del 30%. También advirtió sobre los altos niveles de enfermedades profesionales en la industria.

Andrade explicó por qué respaldó los subsidios pese a sus reparos, no votarlos, dijo, supondría el despido de cientos de trabajadores. El beneficio aprobado para el Carrasco abarca los meses de julio, agosto y setiembre. Según En Perspectiva, los proyectos recibieron luego el respaldo de la Cámara de Diputados, junto con un seguro de desempleo especial para el sector citrícola.

Las plantas en cuestión

Las empresas mencionadas son dueñas de buena parte de la industria. Minerva Foods posee en Uruguay los frigoríficos Carrasco y Canelones (ambos en Canelones), BPU (Durazno) y PUL (Melo). Marfrig, hoy dentro del grupo MBRF, tiene Tacuarembó, Inaler (San José), La Caballada (Salto) y Establecimientos Colonia, en Tarariras.

El caso del Carrasco es de los más delicados. Cerca de 700 trabajadores fueron enviados al seguro de paro a fines de octubre de 2025, y el beneficio ordinario se agotaba el 30 de junio de este año, sin fecha cierta de reanudación de la actividad, según informaron El Observador y Prensa Latina.

El sindicato ya hablaba de "extorsión"

El planteo de Andrade coincide con lo que viene denunciando la Federación de la Industria de la Carne y Afines (FOICA). En junio, su presidente, Martín Cardozo, afirmó que las empresas usan el seguro de paro para reducir costos y que se trata de un mecanismo de extorsión, dejar a los trabajadores en el subsidio, seguir faenando en otras plantas para cumplir compromisos y plantear después reducción de personal y rebaja salarial a cambio de mantener los puestos.

La dimensión del recurso es amplia. Según Prensa Latina, de los 28 frigoríficos que operan en el país solo cinco trabajan todo el año sin recurrir al seguro de paro, total o parcial; el resto sobrevive con subsidios estatales o está directamente paralizado. En enero de 2025, la propia FOICA había dicho que 30 de 35 plantas lo usaban en algún momento.

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