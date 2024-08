Torneo Clausura en suspenso; suspendieron fechas 2 y 3 y las reprogramarán

Nacional sin entrenar

Por su parte los jugadores de Nacional no entrenó este lunes. “Hoy hubo jugadores que, cuando empezó la práctica, no pudieron soportarla y pidieron abandonar la misma. Se hizo algún movimiento más que mínimo. Pasó el sábado y también ayer”, dijo el presidente de Nacional, Alejandro Balbi, en el programa Esto es fútbol (Carve Deportiva 1010 AM).

Tras el incidente con Izquierdo la Mesa Ejecutiva había fijado la fecha para jugarla entre este martes 27 y el jueves 29 de agosto, pero este lunes volvió a suspender la actividad.