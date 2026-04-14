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Deportes Tribunal de Disciplina | Nacional | López

Multas y más multas

Tribunal de Disciplina: nueva multa a Nacional y dura sanción a golero de Central Español

Luego de la expulsión de Nicolás López, el Tribunal de Disciplina instruyó el expediente y se expone a una sanción de al menos tres partidos.

Tribunal de Disciplina instruyó expediente contra Nicolás López.

Tribunal de Disciplina instruyó expediente contra Nicolás López.

 Enzo Santos / FocoUy
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Culminada la decimoprimera fecha del Torneo Apertura, el Tribunal de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), emitió el boletín con las sanciones tanto para los clubes como para los futbolistas y cuerpos técnicos. Destaca una nueva multa a Nacional.

El elenco tricolor fue multado con 45 UR por "Responsabilidad objetiva de los clubes, parcialidad y banderas", un hecho que fecha tras fecha se ha vuelto costumbre.

Además, Agustín Miranda de Cerro recibió tres fechas de suspensión, mientras que "se instruyó" el expediente de Nicolás López por "agresión" luego de su expulsión ante Deportivo Maldonado. El delantero de Nacional se puede exponer a una sanción de tres partidos.

Boletín sanciones fecha 11

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