Culminada la decimoprimera fecha del Torneo Apertura, el Tribunal de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), emitió el boletín con las sanciones tanto para los clubes como para los futbolistas y cuerpos técnicos. Destaca una nueva multa a Nacional.
Multas y más multas
Tribunal de Disciplina: nueva multa a Nacional y dura sanción a golero de Central Español
Luego de la expulsión de Nicolás López, el Tribunal de Disciplina instruyó el expediente y se expone a una sanción de al menos tres partidos.