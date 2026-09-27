Uruguay puso punto final a su participación en los Juegos Suramericanos Odesur Santa Fe 2026 con una cifra que marca un nuevo récord para el deporte nacional. La delegación celeste consiguió 54 medallas, distribuidas en 17 de oro, 14 de plata y 23 de bronce, y terminó en el séptimo lugar del medallero general.
Nuevo registro histórico
Uruguay cerró los Odesur 2026 con una cosecha récord de 54 medallas
La delegación uruguaya terminó séptima en el medallero de los Juegos Odesur con 17 oros, 14 platas y 23 bronces. El resultado superó el registro histórico de Rosario 1982.