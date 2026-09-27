Uruguay cerró los Odesur 2026 con una cosecha récord de 54 medallas

En el atletismo sobresalieron las actuaciones de Santiago Catrofe, ganador de los 10.000 metros, y Valentín Soca, campeón en 1.500 y 5.000 metros. En natación, Angelina Solari aportó otro oro en los 100 metros libres, mientras que Thomas Silva se impuso en ciclismo de ruta y Lucas Fernández consiguió el título en boxeo.

Un cierre dorado

El último capítulo de la participación uruguaya tuvo como protagonista a Juan Manuel Luzardo, quien ganó el oro en salto ecuestre. Su triunfo permitió que Uruguay alcanzara las 17 medallas doradas y desplazara a Ecuador del séptimo puesto del medallero, definido por la cantidad de oros.

Las 54 medallas fueron producto de una actuación repartida entre numerosas disciplinas, con presencia uruguaya en los podios de deportes tradicionales y también en modalidades como hockey, rugby sevens, pelota vasca, bochas, judo, karate, pádel, fútbol femenino y eSports. El balance deja así un nuevo registro histórico para Uruguay en los Juegos Suramericanos.