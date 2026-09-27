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Deportes Uruguay- | Juegos Odesur | remo

Nuevo registro histórico

Uruguay cerró los Odesur 2026 con una cosecha récord de 54 medallas

La delegación uruguaya terminó séptima en el medallero de los Juegos Odesur con 17 oros, 14 platas y 23 bronces. El resultado superó el registro histórico de Rosario 1982.

Histórica actuación de Uruguay en los Juegos Odesur

Histórica actuación de Uruguay en los Juegos Odesur
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Por Redacción de Caras y Caretas

Uruguay puso punto final a su participación en los Juegos Suramericanos Odesur Santa Fe 2026 con una cifra que marca un nuevo récord para el deporte nacional. La delegación celeste consiguió 54 medallas, distribuidas en 17 de oro, 14 de plata y 23 de bronce, y terminó en el séptimo lugar del medallero general.

El registro total superó las 51 preseas obtenidas en Rosario 1982, que hasta ahora constituían la mejor cosecha uruguaya en la historia de los Juegos Suramericanos. A su vez, los 17 títulos conseguidos igualaron la cantidad de oros alcanzada en Santiago de Chile 1986, hasta esta edición la mayor cifra lograda por una delegación uruguaya.

El remo, motor de la cosecha

Entre las disciplinas que participaron de la campaña, el remo fue el principal aporte a la cuenta de oros, con seis títulos. El atletismo también tuvo una actuación destacada y sumó tres primeros puestos, mientras que Uruguay consiguió campeonatos en natación, tiro deportivo, ciclismo de ruta, boxeo, remo coastal, canotaje, surf y salto ecuestre.

En el atletismo sobresalieron las actuaciones de Santiago Catrofe, ganador de los 10.000 metros, y Valentín Soca, campeón en 1.500 y 5.000 metros. En natación, Angelina Solari aportó otro oro en los 100 metros libres, mientras que Thomas Silva se impuso en ciclismo de ruta y Lucas Fernández consiguió el título en boxeo.

Un cierre dorado

El último capítulo de la participación uruguaya tuvo como protagonista a Juan Manuel Luzardo, quien ganó el oro en salto ecuestre. Su triunfo permitió que Uruguay alcanzara las 17 medallas doradas y desplazara a Ecuador del séptimo puesto del medallero, definido por la cantidad de oros.

Las 54 medallas fueron producto de una actuación repartida entre numerosas disciplinas, con presencia uruguaya en los podios de deportes tradicionales y también en modalidades como hockey, rugby sevens, pelota vasca, bochas, judo, karate, pádel, fútbol femenino y eSports. El balance deja así un nuevo registro histórico para Uruguay en los Juegos Suramericanos.

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