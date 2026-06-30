Durante la conferencia de prensa brindada este martes en el Estadio Centenario, Marcelo Bielsa hizo mención a las obras impulsadas por el Maestro Tabárez en el Complejo Celeste y reafirmó que “no le dejo nada” al fútbol uruguayo tras su pasaje por la selección.
"Obra recuperada, no ignorada"
Bielsa reivindicó obra de Tabárez y reconoció tener "afecto" con dos tercios de los jugadores
Sobre su relación con los futbolistas de la selección uruguaya, Bielsa fue tajante y sostuvo que “no cautivé a los jugadores, ellos no estaban cómodos conmigo”.