Bielsa reivindicó obra de Tabárez y reconoció tener "afecto" con dos tercios de los jugadores

Su relación con los jugadores y el fútbol uruguayo

Al ser consultado sobre sus afirmaciones respecto a que no le dejaba nada al fútbol uruguayo tras su pasaje por la selección, reafirmó esa postura y sostuvo que “tengo la absoluta certeza de que a nadie le importa lo que yo sé, todo lo que quise transmitir nunca fue importante para la gente”.

“Qué sentido tiene este análisis para los destinatarios de esta reunión si solamente querían seguir mirando el Mundial con el Uruguay” y subrayó que “nadie necesita que yo le ilustre nada”.

Finalmente, al hacer referencia a su vínculo con los futbolistas, fue tajante al confirmar que “hay dos terceras partes de los jugadores con los que terminé con una relación de afecto”. Resaltó además que durante su gestión “no cautivé a los jugadores, ellos no estaban cómodos conmigo”.