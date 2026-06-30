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Deportes selección uruguaya |

"Obra recuperada, no ignorada"

Bielsa reivindicó obra de Tabárez y reconoció tener "afecto" con dos tercios de los jugadores

Sobre su relación con los futbolistas de la selección uruguaya, Bielsa fue tajante y sostuvo que “no cautivé a los jugadores, ellos no estaban cómodos conmigo”.

Marcelo Bielsa habló sobre la obra de Tabárez.

Marcelo Bielsa habló sobre la obra de Tabárez.

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El entrenador se mostró “molesto” y aseguró que “nunca eché a nadie, es mentira que haya echado a nadie”, al hacer referencia a los funcionarios del Complejo Celeste que dejaron sus cargos en los últimos años.

“Defendí el patrimonio de la AUF como si fuera mi casa, todo lo que se hizo con Tabárez fue recuperado, no ignorado”, sostuvo. A su vez, aseguró haberle “sacado brillo” a todo lo que hizo Tabárez y apuntó a que la “crítica constante” sobre que durante su gestión se “destruyó” el Complejo Celeste, “no fue así”.

Su relación con los jugadores y el fútbol uruguayo

Al ser consultado sobre sus afirmaciones respecto a que no le dejaba nada al fútbol uruguayo tras su pasaje por la selección, reafirmó esa postura y sostuvo que “tengo la absoluta certeza de que a nadie le importa lo que yo sé, todo lo que quise transmitir nunca fue importante para la gente”.

“Qué sentido tiene este análisis para los destinatarios de esta reunión si solamente querían seguir mirando el Mundial con el Uruguay” y subrayó que “nadie necesita que yo le ilustre nada”.

Finalmente, al hacer referencia a su vínculo con los futbolistas, fue tajante al confirmar que “hay dos terceras partes de los jugadores con los que terminé con una relación de afecto”. Resaltó además que durante su gestión “no cautivé a los jugadores, ellos no estaban cómodos conmigo”.

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