De acuerdo con el edil, el secretario de Presidencia les comunicó que el único antecedente concreto fue una conversación que mantuvo el presidente de la República en Estados Unidos con el responsable de Praxis. En esa instancia, el empresario le planteó la posibilidad de llevar uno de sus emprendimientos a Uruguay, en el marco de una propuesta que busca instalar en distintos lugares del mundo.

"Lo que se nos dijo concretamente, por intermedio del Secretario de Presidencia, es que hubo una charla del presidente en Estados Unidos con el responsable de este proyecto de praxis y que le planteó la posibilidad de poder llegar al Uruguay con uno de sus emprendimientos", contó.

En esa conversación, según la información que recibieron los ediles, el mandatario habría manifestado que Uruguay era un lugar excelente para instalar el proyecto. No obstante, Leizagoyen remarcó que no existen acuerdos formalizados ni decisiones que permitan afirmar que la iniciativa esté avanzando. "No hay nada firmado, no hay nada que esté en la hoja de ruta como para poder decir seguimos avanzando", agregó.

Preocupación por mensajes contradictorios

La falta de definiciones generó, explicó el edil, generó tranquilidad por un lado y preocupación por otro, ya que los mensajes que habían circulado públicamente sobre el emprendimiento no parecían coincidir con la información proporcionada por Sánchez. "Hubo mensajes que son de alguna forma contradictorios, y nosotros tenemos que tener la posibilidad cierta de pisar en terreno firme como para poder trabajar en el terreno", expresó.