"Wanderers tuvo un año deportivo muy malo, nefasto", aseguró su presidente

En cuanto a lo deportivo, Barcala fue autocrítico y sostuvo que “fue un año muy malo, nefasto”. Destacó que “se hizo todo lo posible para solucionarlo y cuando uno prueba puede errarle. Intentamos hacer lo mejor pero no lo logramos, soy autocrítico sobre que estuvimos muy lejos de lo queríamos”.

Ingresos por los derechos de televisión

Ya con el proceso licitatorio por los derechos de televisión en marcha, el debate comenzó a ser respecto al porcentaje que le ingresará a los clubes en el nuevo contrato. “Dejamos de lado las diferencias con los clubes y hemos tenido reuniones muy positivas”, sostuvo Barcala respecto a la intención de que el reparto sea igualitario.

“Con el paso de los días esta idea ha ido tomando cuerpo y hay argumentos para que los ingresos sean igualitarios. Nacional y Peñarol ya tienen un montón de ventajas y este es un buen momento para emparejar la diferencia entre los clubes”, agregó.

Barcala afirmó que entre los clubes que han sido parte de estas reuniones, “hay consenso para que esto se vote en el Consejo del Fútbol Profesional”.