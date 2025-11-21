Hacete socio para acceder a este contenido

Elecciones en el horizonte

"Wanderers tuvo un año deportivo muy malo, nefasto", aseguró su presidente

“Hay argumentos para que los ingresos por los derechos de televisión sean igualitarios, y la idea tomó forma”, manifestó Germán Barcala.

Wanderers muy comprometido de cara al año que viene.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Luego de un mal presente deportivo que lo dejó al borde del descenso y muy comprometido para el próximo año, Wanderers tendrá la próxima semana elecciones para definir al nuevo presidente ya que Germán Barcala no se presentará a la reelección.

“Fueron meses muy complejos”, aseguró Barcala en entrevista con el programa Tarde de Fútbol. “No sigo en Wanderers pero voy a estar a disposición siempre que sea necesario y vamos a apoyar a la directiva salga quien salga”.

El presidente del bohemio valoró positivamente que de cara a estas elecciones vayan dos candidatos “porque veníamos de una elección con cinco listas y muy fragmentada”.

En cuanto a lo deportivo, Barcala fue autocrítico y sostuvo que “fue un año muy malo, nefasto”. Destacó que “se hizo todo lo posible para solucionarlo y cuando uno prueba puede errarle. Intentamos hacer lo mejor pero no lo logramos, soy autocrítico sobre que estuvimos muy lejos de lo queríamos”.

Ingresos por los derechos de televisión

Ya con el proceso licitatorio por los derechos de televisión en marcha, el debate comenzó a ser respecto al porcentaje que le ingresará a los clubes en el nuevo contrato. “Dejamos de lado las diferencias con los clubes y hemos tenido reuniones muy positivas”, sostuvo Barcala respecto a la intención de que el reparto sea igualitario.

“Con el paso de los días esta idea ha ido tomando cuerpo y hay argumentos para que los ingresos sean igualitarios. Nacional y Peñarol ya tienen un montón de ventajas y este es un buen momento para emparejar la diferencia entre los clubes”, agregó.

Barcala afirmó que entre los clubes que han sido parte de estas reuniones, “hay consenso para que esto se vote en el Consejo del Fútbol Profesional”.

