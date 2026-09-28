Aplastante victoria de Uruguay ante Corea del Sur: 4-1

Uruguay abrió el marcador a los 13 minutos, cuando Darwin Núñez cortó su seguía de más de dos años sin anotar para la selección. Giorgian de Arrascaeta recuperó una pelota en salida surcoreana y filtró bien para el atacante, que controló de zurda, se tomó un tiempo dentro del área y definió cruzado de derecha.

El segundo de los dirigidos por Diego Forlán llegó a los 26’. Núñez peleó una pelota dentro del área, Maxi Araújo descargó hacia atrás y allí apareció De Arrascaeta, quien convirtió el 2-0 con un gran derechazo a colocar desde afuera del área.

Guillermo Varela fue el encargado de protagonizar el gol que cerró la goleada celeste al cabo del primer tiempo. A los 42 minutos, el lateral picó desde campo propio en búsqueda de un pase profundo y, a pura velocidad y aceleración, llegó al área para definir. Finalmente, el defensor rival Minjae Kim quiso cerrar y terminó convirtiendo en contra.

Corea mejoró pero Uruguay controló

En el complemento, Corea del Sur cambió de postura y obligó a Cristopher Fiermarín a tener sus primeras intervenciones; el arquero respondió de buena forma.

Con su efectividad, Uruguay encontró el cuarto gol cuando el rival lo llevaba a jugar contra su arco. Guillermo Varela, de gran partido, volvió a desbordar y colocó un dentro desde la derecha hacia Darwin Núñez, quien se elevó y conectó de cabeza su doblete para el 4-0.

La selección local descontó a falta de diez minutos para el final. Kang-in Lee desvió un centro desde la derecha por parte de Heungmin Son y, ante la mirada de un sorprendido Fiermarín, la pelota ingresó al fondo de la red charrúa.

Uruguay cerrará su gira contra India el martes 6 de octubre a las 10:30 en el VYBK de Calcuta.

URUGUAY 4- COREA DEL SUR 1

Cancha: estadio mundialista de Seúl.

Goles: 13’ y 16’ Darwin Núñez (U), 26’ Giorgian de Arrascaeta (U), 42’ Minjae Kim en contra (U) y 80’ Kang-in Lee.

Corea del Sur: Kim Seunggyu Kim; Seol Youngwoo, Lee Henbeom, Minjae Kim (46’ Tae-hyeon Kim) y Taeseok Lee (46’ Min-su Kim); Kangin Lee, Bongsoo Kim (46’ Jin-seob Park), Jaesung Lee y Heechan Hwang (46’ Hyun-taek Cho), Hyeongyu Oh y Heungmin Son. DT: Robert Moreno.

Uruguay: Christopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur; Brian Rodríguez, Giorgian de Arrascaeta (77’ Rodrigo Zalazar) y Maximiliano Araújo; y Darwin Núñez (86’ Rodrigo Aguirre). DT: Diego Forlán.