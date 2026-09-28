Enfermedades raras: el Parlamento aprobó un avance para mejorar el diagnóstico y la investigación

Reducir los tiempos para llegar al diagnóstico

Según explicó AUDER en un comunicado, uno de los principales objetivos es mejorar el acceso al diagnóstico y reducir los tiempos que transcurren hasta identificar una enfermedad rara.

La propuesta también apunta a fortalecer la investigación, mejorar la coordinación a nivel nacional e internacional y avanzar hacia la construcción de un plan nacional de diagnóstico e investigación en enfermedades raras.

Para la asociación, contar con mayores herramientas de diagnóstico e investigación no supone únicamente un avance en materia sanitaria, sino también una cuestión de equidad y calidad de vida para las personas que atraviesan estas enfermedades.

La aprobación por unanimidad del artículo representa así un respaldo parlamentario al desarrollo de políticas específicas para un área que requiere coordinación entre los distintos actores del sistema de salud y la comunidad científica.

Ahora, el próximo paso queda en manos del MSP, que tendrá un plazo de 120 días desde la promulgación de la ley para presentar la propuesta de implementación de la unidad.