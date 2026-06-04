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Deportes selección uruguaya | Orsi | Mundial

se inauguraron obras en el Complejo

Yamandú Orsi entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya

El presidente de la República entregó el símbolo patrio al capitán de la selección uruguaya, José María Giménez, a tan sólo días de debutar en el Mundial.

Yamandú Orsi entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya

Yamandú Orsi entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya

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Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, se inauguraron las nuevas obras en el Complejo Celeste. En esta instancia, el primer mandatario entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya, que el próximo martes partirá a Playa del Carmen para preparar el debut en el Mundial.

Del evento, además, participaron el secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda; el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; el intendente de Canelones, Francisco Legnani; el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso; el director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, los 26 jugadores del plantel además de distintas autoridades de la AUF.

Luego de una recorrida por las instalaciones del Complejo Celeste, Orsi entregó de manera oficial el Pabellón Nacional al capitán de la selección uruguaya, José María Giménez. Luego de este momento, el primer mandatario se estrechó en un saludo de manos con el entrenador, Marcelo Bielsa.

Orsi y Bielsa

Las palabras de Yamandú Orsi

Luego de este momento, el mandatario se expresó en sus redes sociales, en dónde adjunto a un video con el momento en el que saluda a cada uno de los futbolistas previo a entregar el Pabellón, escribió: "Visité el Complejo Celeste para abrazar a los jugadores y entregarles el Pabellón Nacional. Un símbolo que representa a cada uruguayo que acompaña, alienta y se emociona con la Celeste".

"Gracias por el compromiso y por representar al país dentro y fuera de la cancha. ¡Vamos Uruguay!", finalizó.

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