Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, se inauguraron las nuevas obras en el Complejo Celeste. En esta instancia, el primer mandatario entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya, que el próximo martes partirá a Playa del Carmen para preparar el debut en el Mundial.
se inauguraron obras en el Complejo
Yamandú Orsi entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya
El presidente de la República entregó el símbolo patrio al capitán de la selección uruguaya, José María Giménez, a tan sólo días de debutar en el Mundial.