Yamandú Orsi entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya

Orsi y Bielsa Presidencia de la República

Las palabras de Yamandú Orsi

Luego de este momento, el mandatario se expresó en sus redes sociales, en dónde adjunto a un video con el momento en el que saluda a cada uno de los futbolistas previo a entregar el Pabellón, escribió: "Visité el Complejo Celeste para abrazar a los jugadores y entregarles el Pabellón Nacional. Un símbolo que representa a cada uruguayo que acompaña, alienta y se emociona con la Celeste".

"Gracias por el compromiso y por representar al país dentro y fuera de la cancha. ¡Vamos Uruguay!", finalizó.