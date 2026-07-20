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Sociedad HIF Global |

Inversión millonaria

HIF Global y el Gobierno ultiman acuerdo para la planta de hidrógeno verde en Paysandú

La inversión supera los 5.300 millones de dólares y prevé iniciar exportaciones de combustibles sintéticos en 2029.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

El proyecto para instalar una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú se encuentra en su etapa decisiva. Así lo aseguró el intendente Nicolás Olivera, quien indicó que las conversaciones con la empresa HIF Global están próximas a concluir y que la definición podría conocerse en cuestión de días.

De acuerdo con el jerarca, el cierre de las negociaciones permitiría anunciar oficialmente una de las inversiones privadas más importantes previstas para Uruguay en los últimos años. Incluso, se maneja la posibilidad de que el presidente Yamandú Orsi viaje a Paysandú junto al director ejecutivo de la compañía, César Norton, para presentar el acuerdo definitivo.

Nueva ubicación y una inversión millonaria

El emprendimiento contempla una inversión estimada en 5.385 millones de dólares. La planta se instalaría en un predio de aproximadamente 48 hectáreas en la zona de Nuevo Paysandú, junto a la planta de Portland de Ancap y cerca de ALUR, una ubicación estratégica que facilitaría el acceso al dióxido de carbono necesario para el proceso industrial.

La elección de este terreno reemplaza la alternativa que se evaluaba en Constancia y, además de mejorar las condiciones logísticas, evita el impacto visual que el proyecto podía generar sobre la costa argentina.

En paralelo, las negociaciones también avanzan sobre el suministro energético que brindará UTE, un aspecto considerado clave para la viabilidad del emprendimiento.

Producción, empleo y exportaciones

Una vez en funcionamiento, la planta tendría capacidad para producir alrededor de 880.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos destinados a los sectores automotriz, aeronáutico y marítimo. Las primeras exportaciones están previstas para 2029.

Durante la etapa de construcción, el proyecto demandará unos 1.400 trabajadores, mientras que la operación permanente generará cerca de 300 empleos directos.

El impacto también se proyecta a nivel nacional. De acuerdo con estimaciones oficiales, el desarrollo de la industria del hidrógeno verde podría impulsar la creación de más de 48.000 puestos de trabajo en Uruguay entre 2026 y 2040, consolidando al país como un actor relevante en la producción de energías limpias y combustibles de bajas emisiones.

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