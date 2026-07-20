Orsi recorre este lunes las zonas de Salto afectadas por el temporal del fin de semana

El presidente Yamandú Orsi recorre este lunes el departamento de Salto, una de las zonas del país más afectadas por el temporal del fin de semana y donde se registró un fallecimiento asociado a lo sucedido.
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Según pudo se supo, el mandatario llegaba en la mañana de este lunes a Salto, donde será recibido por el intendente Carlos Albisu.
Juntos recorrerán las zonas damnificadas por el fuerte temporal de viento y lluvia que azotó el país durante el fin de semana.
Delegación al litoral
La delegación que acompañará al presidente al subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, y el subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia.
Luego de la recorrida, el presidente Orsi participará de la reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Salto.
El fin de semana, Orsi se había expresado en sus redes sobre las afectaciones del temporal: “Desde la madrugada, una tormenta severa afectó a 14 departamentos. Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto. También fueron afectados Treinta y Tres, Durazno, Lavalleja y Tacuarembó. Bomberos, Policía, FFAA, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento en la asistencia y el restablecimiento de servicios. El Sinae puso a disposición toda su logística para los gobiernos departamentales, con especial énfasis en la Intendencia de Salto”.