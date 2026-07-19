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Deportes Mutual | fútbol |

Triste final del clásico del Cerrito

Mutual suspendió el fútbol tras agresión a un jugador de Rentistas por parte de un policía

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales decretó el cese de actividades en Primera y Segunda División luego de que Jean Martínez resultara lesionado tras un incidente al finalizar el partido entre Rentistas y Cerrito.

Fútbol Uruguayo paralizado

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Por Redacción de Caras y Caretas

El fútbol profesional uruguayo quedó paralizado este domingo luego de que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) resolviera suspender toda la actividad de Primera y Segunda División en respuesta a los incidentes registrados al término del encuentro entre Rentistas y Cerrito.

La decisión fue adoptada tras la agresión sufrida por el futbolista de Rentistas Jean Martínez, quien, según denunció el gremio, recibió un golpe de parte de un funcionario policial una vez finalizado el partido disputado en el Complejo Rentistas. El jugador debió ser asistido y trasladado en ambulancia debido a la entidad de la lesión.

En un comunicado, la Mutual calificó lo ocurrido como un hecho de violencia "inadmisible" y anunció el cese de actividades "hasta tanto existan garantías efectivas" que permitan a los futbolistas desempeñar su trabajo en condiciones de seguridad.

Como consecuencia de la medida quedaron suspendidos los encuentros de Primera División entre Central Español y Cerro Largo, así como Cerro frente a Racing. También fueron postergados los cuatro compromisos previstos por la Segunda División, incluso cuando algunos planteles ya se encontraban desplazados hacia las sedes de los partidos.

Rentistas iniciará acciones legales

Tras lo sucedido, Rentistas anunció que promoverá acciones judiciales y administrativas contra los responsables del operativo policial desplegado durante el encuentro. El club sostiene que Jean Martínez fue agredido cuando intentaba acercarse a sus familiares una vez finalizado el partido.

La institución también adelantó que presentará una denuncia formal contra el equipo arbitral, al considerar que el encuentro estuvo marcado por decisiones que perjudicaron al conjunto rojiblanco. En su comunicado, la dirigencia cuestionó el desempeño de los árbitros y aseguró que algunas determinaciones incidieron directamente en el desarrollo del juego.

Rentistas expresó además su rechazo a cualquier episodio de violencia contra sus integrantes y afirmó que agotará las vías legales para defender la integridad de sus futbolistas y los intereses del club.

Mientras tanto, la continuidad del campeonato permanece en suspenso. Los encuentros programados para el lunes también podrían verse afectados si la Mutual mantiene la medida de paro y no se alcanzan las garantías de seguridad reclamadas por el gremio.

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