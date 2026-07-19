Mutual suspendió el fútbol tras agresión a un jugador de Rentistas por parte de un policía

Como consecuencia de la medida quedaron suspendidos los encuentros de Primera División entre Central Español y Cerro Largo, así como Cerro frente a Racing. También fueron postergados los cuatro compromisos previstos por la Segunda División, incluso cuando algunos planteles ya se encontraban desplazados hacia las sedes de los partidos.

Rentistas iniciará acciones legales

Tras lo sucedido, Rentistas anunció que promoverá acciones judiciales y administrativas contra los responsables del operativo policial desplegado durante el encuentro. El club sostiene que Jean Martínez fue agredido cuando intentaba acercarse a sus familiares una vez finalizado el partido.

La institución también adelantó que presentará una denuncia formal contra el equipo arbitral, al considerar que el encuentro estuvo marcado por decisiones que perjudicaron al conjunto rojiblanco. En su comunicado, la dirigencia cuestionó el desempeño de los árbitros y aseguró que algunas determinaciones incidieron directamente en el desarrollo del juego.

Rentistas expresó además su rechazo a cualquier episodio de violencia contra sus integrantes y afirmó que agotará las vías legales para defender la integridad de sus futbolistas y los intereses del club.

Mientras tanto, la continuidad del campeonato permanece en suspenso. Los encuentros programados para el lunes también podrían verse afectados si la Mutual mantiene la medida de paro y no se alcanzan las garantías de seguridad reclamadas por el gremio.