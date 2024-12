Zaidensztat respondió a Balbi y trató de "mandadero" a Carlos Manta

Las palabras de Balbi

En una entrevista reciente, Alejandro Balbi cuestionó parcialmente la justicia del título conseguido por Peñarol. "Sí y no", comenzó diciendo, al ser consultado sobre si la consagración aurinegra era merecida. “Indudablemente tuvo un muy buen año, en el que perdió dos partidos y no perdió de local, que son cosas a destacar y son la base de un campeón. Pero si no hubiese recibido la ayuda que recibió, como la del clásico del Apertura, el campeonato hubiese sido otro, porque Nacional iba a estar más pegado y respirándole en la nuca”, afirmó, dejando entrever que las decisiones arbitrales habrían influido en el desenlace del torneo.