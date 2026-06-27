A 53 años del golpe de Estado y la Huelga General de 1973

La secretaria de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Fernanda Aguirre, explicó que, a diferencia del año pasado, la central sindical propuso la promoción de una serie de actividades “a lo largo y ancho del país”. “Es necesario tener muy presente que fue una fecha trágica”, explicó Aguirre a La Diaria, que reivindicó la “reacción del conjunto del movimiento popular y sindical” ante la formalización de la dictadura cívico-militar, el 27 de junio de 1973.

Aguirre contrastó la “valentía” del movimiento con la postura de diferentes cámaras empresariales, que “ofrecieron colaboración” al gobierno de facto. En este sentido, recordó que la dictadura llevó a “la instauración de un modelo económico de saqueo para el pueblo [y] para los trabajadores”, y llamó a “hacer memoria” al respecto en función del panorama político y empresarial actual, tanto en nuestro país como en la región. “Nos parece muy importante, en todas las actividades que se desarrollan a lo largo del país, poder recordar estos hechos, porque es necesario tener memoria para no repetir”, puntualizó.

Placa en Maldonado y marcha en Montevideo

Por su parte, y a las 11.00, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria descubrirá una placa de la memoria en el excuartel de Maldonado –hoy paseo departamental– de la capital departamental, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Maldonado.

A la misma hora, y en la sede de la Asociación de Funcionarios de UTE en Montevideo –Agraciada 2463–, la asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol celebrará su aniversario institucional.

Ya sobre la tarde, y a las 16.00, la Coordinadora 27 de Junio marchará en Montevideo hacia la sede del Ministerio de Defensa Nacional en conmemoración de la fecha. La movilización tiene entre sus convocantes a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, así como a diferentes sindicatos afiliados al Pit-Cnt y a la organización Plenaria Memoria y Justicia.