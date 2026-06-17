Nacional trabaja en la renovación de Maxi Gómez y fue ofrecido Gabriel Neves

Gonzalo Carneiro exige que se les paguen los 6 meses que le contestan de contrato. Si Nacional se los paga, firma un convenio para no jugar en otro club local hasta fin de año. De lo contrario, queda libre para elegir destino. Ahora, Carneiro para salir de Nacional tiene una clausula de 200.000 dólares que le deberá pagar al club para salir del club.

Tanto el jugador, como su representante están a la espera de lo que pueda llegar a ofrecer Nacional en las próximas horas.

Por otro lado, se trabaja intensamente en un nuevo contrato para Maximiliano Gómez. Nacional pretende que el goleador tricolor siga un tiempo considerable en el club y para eso, le va a proponer un nuevo contrato.

El goleador vínculo con el tricolor hasta diciembre de este año y los tricolores no quieren que se les vaya de la noche a la mañana, ya que hay varios clubes interesados en contar con el controdelantero. Gómez recibió sondeos de Brasil, Argentina y México.

Maxi Gómez está dispuesto a darle prioridad a Nacional con una mejora en el salario y otras beneficios para quedarse en el club.

Gómez jugó este año 23 partidos en Nacional, convirtiendo 14 goles y realizó 3 asistencias. En un año tan malo, Nacional no se puede dar el lujo de perder a su mejor jugador.

Ofrecieron a Gabriel Neves

Nacional está en Punta del Este realizando la temporada con 7 jugadores menos y sin incorporaciones. El entrenador sigue esperando por Bruno Zuculini pero todavía no se destraba la negociación con Racing de Avellaneda. Tampoco hay avances por el golero argentino de Cerro Porteño Alexis Martín Arias.

Según informaron en Radio Carve Deportiva, en los próximos días habrá una reunión entre Gerardo Arias, representante de Alan Medina con la dirigencia de Nacional. El extremo interesa y se buscará avanzar. La otra noticia, es que el empresario le ofrecería a Gabriel Neves. El volante es visto con buenos ojos en el tricolor.

Neves quien actualmente está en Estudiantes de La Plata, jugó 19 partidos para el Pincharrata en la presente temporada.

Gabriel Neves en Nacional jugó 96 partidos. Debutó en la temporada 2018, convirtió 4 goles y además fue Campeón Uruguayo.