Condenaron a otro hincha de Nacional por agredir a policías durante festejo de cumpleaños del club

Uno de los hinchas de Nacional es el ahora condenado, quien fue identificado a través de registros fílmicos, subiendo al techo del vehículo y arrojando piedras, consignó Subrayado. Otro hombre había sido condenado a fines de mayo por estos hechos. Era el que conducía el vehículo con el que se embistió a los policías, lo incendió y lo denunció como robado.