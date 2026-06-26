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Sociedad Nacional | hinchas | cumpleaños

Lesiones personales y atentado

Condenaron a otro hincha de Nacional por agredir a policías durante festejo de cumpleaños del club

Hincha de Nacional fue condenado por tirar piedras, botellas y otros objetos contundentes contra los funcionarios policiales en las inmediaciones de la sede.

Otro hincha de Nacional había sido condenado por atropellar a policía con su auto.

Otro hincha de Nacional había sido condenado por atropellar a policía con su auto.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia condenó a un hombre por participar de los disturbios en el marco del cumpleaños de Nacional, el pasado 14 de mayo en La Blanqueada. Ese día, varios parciales tricolores “protagonizaban desórdenes y arrojaban piedras, botellas y otros objetos contundentes contra los funcionarios policiales en las inmediaciones del club”, donde trabajaba la Guardia Republicana, dijo Fiscalía en un comunicado.

Uno de los hinchas de Nacional es el ahora condenado, quien fue identificado a través de registros fílmicos, subiendo al techo del vehículo y arrojando piedras, consignó Subrayado. Otro hombre había sido condenado a fines de mayo por estos hechos. Era el que conducía el vehículo con el que se embistió a los policías, lo incendió y lo denunció como robado.

Momentos después, al ser dispersada la parcialidad por calles aledañas, este mismo automóvil emprendió la marcha y embistió desde atrás a dos funcionarios policiales. Ninguno de los ocupantes del vehículo descendió a prestar asistencia a las víctimas”, relató el ministerio público.

La condena al hincha de Nacional por los disturbios en mayo

La condena lograda por la Justicia fue como autor penalmente responsable de un delito de lesiones personales agravadas y un delito de atentado agravado, ambos en régimen de reiteración real, a una pena de veinte meses de prisión. De esos meses, diez serán con arresto domiciliario total con tobillera -podrá salir a trabajar- y el saldo en libertad a prueba.

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