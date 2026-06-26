La Justicia condenó a un hombre por participar de los disturbios en el marco del cumpleaños de Nacional, el pasado 14 de mayo en La Blanqueada. Ese día, varios parciales tricolores “protagonizaban desórdenes y arrojaban piedras, botellas y otros objetos contundentes contra los funcionarios policiales en las inmediaciones del club”, donde trabajaba la Guardia Republicana, dijo Fiscalía en un comunicado.
Lesiones personales y atentado
Condenaron a otro hincha de Nacional por agredir a policías durante festejo de cumpleaños del club
Hincha de Nacional fue condenado por tirar piedras, botellas y otros objetos contundentes contra los funcionarios policiales en las inmediaciones de la sede.