Derecho Humanos homicidio | cárcel |

fue en durazno

Condenaron a dos exmilitares por el homicidio de Óscar Fernández Mendieta en 1973

Fernández Mendieta fue asesinado por torturas en el regimiento de caballería de Durazno en mayo de 1973, un mes antes del golpe de Estado.

Por Redacción Caras y Caretas

Dos militares retirados, Gustavo Mieres y Alberto Ballestrino, fueron condenados a 23 y 25 años de cárcel por el homicidio muy especialmente agravado de Óscar Fernández Mendieta, quién fuera asesinado por torturas en mayo de 1973 en el cuartel del Regimiento 2 de Caballería, en Durazno.

Según consigna la periodista Georgina Mayo la condena de primera instancia fue resuelta por la jueza Isaura Tórtora a pedido del fiscal Ricardo Perciballe.

Entre los testimonios que involucran a Ballestrino y Mieres aparece el de Jesús Fagúndez, que fuera oficial del S3 (Operaciones) del regimiento de Durazno: "Llego a la 01.30 o 02.00 de la madrugada. Vi que estaban las luces prendidas del comando del despacho del jefe y vi el auto del comandante de división. Fue así que me enteré que había muerto un detenido, me lo dijo un oficial o el sargento de guardia. Me dijo que se murió en el interrogatorio".

Agrega: "Se comentaba que los alférez Mieres, Blanco y Ballestrino eran los que estuvieron con el detenido."

Por su parte el testigo José Rodríguez, soldado de 2da, manifestó: "había un patio en la plaza de armas, tenía esta persona una bolsa en la cabeza y otra en los pies, lo tiran para abajo bajaron unos oficiales vi a un instructor mío, era el Instructor nuestro, Alberto Ballestrino. Este bajo también al sótano con otro oficial, se sintió gritar toda la noche el hombre, exacto cuando murió no sé, vi el cajón estuvo en la guardia, no vi el cuerpo”.

Asesinado en Durazno

Fernández Mendieta tenía 26 años cuando fue detenido, estaba casado y su esposa estaba embarazada. Era trabajador rural y militaba en el Partido Comunista Revolucionario (PCR).

La tarde del 24 de mayo de 1973 fue detenido en su domicilio por efectivos del Regimiento de Caballería No. 2, su esposa ve como lo trasladan esposado en la parte de atrás de una camioneta del cuartel. Fue la última vez que lo vio con vida.

