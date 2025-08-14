Dos militares retirados, Gustavo Mieres y Alberto Ballestrino, fueron condenados a 23 y 25 años de cárcel por el homicidio muy especialmente agravado de Óscar Fernández Mendieta, quién fuera asesinado por torturas en mayo de 1973 en el cuartel del Regimiento 2 de Caballería, en Durazno.
fue en durazno
Condenaron a dos exmilitares por el homicidio de Óscar Fernández Mendieta en 1973
Fernández Mendieta fue asesinado por torturas en el regimiento de caballería de Durazno en mayo de 1973, un mes antes del golpe de Estado.