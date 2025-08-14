Condenaron a dos exmilitares por el homicidio de Óscar Fernández Mendieta en 1973

Agrega: "Se comentaba que los alférez Mieres, Blanco y Ballestrino eran los que estuvieron con el detenido."

Por su parte el testigo José Rodríguez, soldado de 2da, manifestó: "había un patio en la plaza de armas, tenía esta persona una bolsa en la cabeza y otra en los pies, lo tiran para abajo bajaron unos oficiales vi a un instructor mío, era el Instructor nuestro, Alberto Ballestrino. Este bajo también al sótano con otro oficial, se sintió gritar toda la noche el hombre, exacto cuando murió no sé, vi el cajón estuvo en la guardia, no vi el cuerpo”.

Asesinado en Durazno

Fernández Mendieta tenía 26 años cuando fue detenido, estaba casado y su esposa estaba embarazada. Era trabajador rural y militaba en el Partido Comunista Revolucionario (PCR).

La tarde del 24 de mayo de 1973 fue detenido en su domicilio por efectivos del Regimiento de Caballería No. 2, su esposa ve como lo trasladan esposado en la parte de atrás de una camioneta del cuartel. Fue la última vez que lo vio con vida.