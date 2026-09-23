Discapacidad: reclamo de transporte gratuito trancado por falta de respuesta del Mides

Lo que el Mides debe responder es que las personas que presentaron el recurso están inscritas en el Registro de Discapacidad. En el juicio anterior, la cartera respondió en 48 horas. Ahora, sin embargo, no ha respondido pasados 15 días.

Por esta razón, los abogados demandantes elevaron este miércoles un escrito solicitando se reitere el pedido.

Según pudo saber Caras y Caretas, los abogados han intentado comunicarse con el Mides, sin respuesta hasta el momento.

Derecho consagrado por ley

Los reclamantes exigen el cumplimiento del artículo 83 de la ley 18.651 de Protección Integral de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Parlamento en 2009 y promulgada por el Ejecutivo en 2010.

Este establece que "todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en las condiciones que regulará la reglamentación".