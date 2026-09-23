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Derecho Humanos

siguen esperando

Discapacidad: reclamo de transporte gratuito trancado por falta de respuesta del Mides

El transporte gratuito para personas en situación de discapacidad está consagrado por ley, sin embargo hay que recurrir a la Justicia.

La gratuidad del transporte está garantizada por ley, pero no se cumpole.

La gratuidad del transporte está garantizada por ley, pero no se cumpole.

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Se trata de un segundo grupo que se presenta ante la Justicia para obligar a las autoridades a hacer efectivo el derecho consagrado en el artículo 83 de la ley 18.651 de 2009. Con anterioridad, la Justicia falló a favor de un grupo de 47 personas que ya disponen de las tarjetas que les permiten disfrutar de ese derecho.

Sin embargo, en este caso las cosas han sido distintas. El mismo día en que se presentó el recurso se libraron tres oficios, uno al Banco de Previsión Social (BPS), a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Los dos primeros respondieron a los dos días, mientras que el Mides aún no ha respondido.

Lo que el Mides debe responder es que las personas que presentaron el recurso están inscritas en el Registro de Discapacidad. En el juicio anterior, la cartera respondió en 48 horas. Ahora, sin embargo, no ha respondido pasados 15 días.

Por esta razón, los abogados demandantes elevaron este miércoles un escrito solicitando se reitere el pedido.

Según pudo saber Caras y Caretas, los abogados han intentado comunicarse con el Mides, sin respuesta hasta el momento.

Derecho consagrado por ley

Los reclamantes exigen el cumplimiento del artículo 83 de la ley 18.651 de Protección Integral de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Parlamento en 2009 y promulgada por el Ejecutivo en 2010.

Este establece que "todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en las condiciones que regulará la reglamentación".

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