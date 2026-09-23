Desde el pasado 8 de setiembre, unas 60 personas en situación de discapacidad esperan un pronunciamiento de la Justicia ante el recurso de amparo presentado para el cumplimiento de su derecho a viajar gratuitamente en las unidades del transporte terrestre de pasajeros suburbanas e interdepartamentales.
siguen esperando
Discapacidad: reclamo de transporte gratuito trancado por falta de respuesta del Mides
El transporte gratuito para personas en situación de discapacidad está consagrado por ley, sin embargo hay que recurrir a la Justicia.