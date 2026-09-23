Vuelve el Picnic de Primavera, el festival gastronómico y musical de Garage Gourmet

HORARIO: viernes de 16 a 22 horas, sábado de 12 a 22 horas y domingo de 12 a 20 horas.

El Picnic de Garage Gourmet

La propuesta gastronómica invita a disfrutar como en un verdadero picnic: sándwiches bien armados, pizzas recién salidas del horno, wraps, empanadas, ensaladas, postres y otras delicias pensadas para comer al paso o compartir sobre una manta.

También habrá foodtrucks con lo mejor de la cocina callejera, platos de cocineros locales e internacionales y una amplia propuesta de productos artesanales: conservas, fermentados, panes de masa madre, quesos, bebidas naturales y dulces caseros.

Desde su nacimiento en 2018, el Picnic de Garage Gourmet se convirtió en un clásico de la ciudad, gracias a su propuesta abierta e inclusiva y a sus escenarios verdes. En la última edición, más de 50.000 personas disfrutaron durante todo el fin de semana de una experiencia que reúne gastronomía, naturaleza y comunidad. Este año, la cita es en el emblemático y céntrico Parque Rodó.

El encuentro es abierto y gratuito y suma, además, una feria de plantas para celebrar la estación, con viveristas y aficionados compartiendo saberes, junto a un espacio de presentaciones y música en vivo. Como en Ollas del Mundo, el cruce cultural también es protagonista: tacos mexicanos, curries del sur de Asia, arepas caribeñas, shawarmas, dulces del Mediterráneo y cocinas migrantes que amplían el paladar y nos acercan a otras tradiciones.

El picnic es una excusa. Lo que vuelve cada primavera es el deseo de encontrarse, probar cosas nuevas, tender una manta al sol y dejar que el tiempo transcurra entre bocados, aromas y conversaciones.

En este Picnic de Primavera formarán parte de COCINEROS y FOODTRUCKS:

Franca, Sánguche, La nueva Roma, Chivipizza, Mint, Cantina Asiática, Centenario, La Wawa, Rincón Ruski, Pellicer, Flora, Mon Amour, Angus, Zona 058, Mercopez, Panza, Por amor al dulce, Chivitruck, Route, A la par, Faina & Co, Glamburguer, Qué churro, Criollo, Puppe, Tu deleite y Robin food.

En la categoría MERCADO: Andinas, Alimendra, Punta deleite, Agni ghee, Doña Ofelia, Del limón, Don Rodríguez, Fin del mundo, Barlovento, Kokkosweet, Le maple, PSA, Olivares de Casupá, Librería del mercado, Theo, Rock & cookies, Manita, Maldón, Sidra Bruta, Queijos del este, Santa Mónica, Dulces tentaciones, Roman, Asia the lab, Vegaluzz, Les brunes, Makana y El jireh.

En la FERIA DE PLANTAS: Las plantas de Sil, km 100 semillas, Las orquídeas de Milo, Meu cantinho, Km 100, tres teros, De mi jardín, el ombú, Afortunada, Tuneate, Papagayo, Cactus la india, Cactusland-U.

* Acompañan la Intendencia de Montevideo, Municipio B, PREX, Patagonia, Marley, Centenario, Salus, Canarias, Terma, Hibiscus y UCM.

Música en vivo

Además de rica comida, habrá actividades para toda la familia y música en vivo:

Chalamadre, La Rodó candombe, Imperio preto e branco, El club del lobo, Rodas Uruguay, Rueda maragata de candombe, Jam de la costa, Diego Pez y los pernoctantes, Juanchi Parodi, Fio Cerrone y más.

Pagando con Prex en locales gastronómicos obtenés hasta un 20% de descuento.

Más info en: www.garagegourmet.uy

Acerca de Garage Gourmet

Somos mucho más que el mundo virtual. Somos el encuentro presencial, las celebraciones en distintos puntos de la ciudad, los talleres de cocina, los libros que publicamos y que están en librerías y cocinas de nuestra comunidad. Hace unos días nuestra cuenta de Instagram dejó de estar disponible y estamos reconstruyendo esta comunidad para poder seguir compartiendo todo ese contenido que tanto nos gusta y nos acerca.

Durante 10 años construimos una comunidad de más de 85 k seguidores, no solo en Uruguay, sino también en Latinoamérica y el mundo. Con ellos intercambiábamos, respondíamos consultas sobre conservas y fermentados, compartíamos recetas e itinerarios de viajes gastronómicos, e incentivábamos y acompañábamos el cultivo de huertas a través de nuestros calendarios de siembra, entre muchas otras cosas.

Como emprendedores, somos parte del engranaje cultural y hacemos las cosas desde el amor y la fascinación, pero también desde el conocimiento y la convicción. Nada nos detiene: volveremos a empezar, cada vez con más ganas.

Porque creemos que la única forma de aportar al mundo es haciendo, creando y nunca dejando de hacer.

Por eso apelamos a todos los que alguna vez fueron parte de esta comunidad para que nos acompañen también en nuestro nuevo Instagram:

instagram.com/garagegourmetuy