El ciudadano colombiano Carlos Andrés Ramírez, conocido entre sus cercanos como "panelita" residió en el Uruguay de forma regular desde hacía varios años y su fallecimiento fue una sorpresa para quienes lo conocían, el pasado 5 de octubre su cuerpo fue hallado en el kilómetro 383 de la ruta 12.
Familiares de ciudadano colombiano arrollado en Maldonado buscan ayuda para repatriarlo
El accidente sigue siendo investigados por las autoridades y el consulado colombiano ha apoyado con recursos, pero la familia pide solidaridad