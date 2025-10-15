Hacete socio para acceder a este contenido

Familiares de ciudadano colombiano arrollado en Maldonado buscan ayuda para repatriarlo

El accidente sigue siendo investigados por las autoridades y el consulado colombiano ha apoyado con recursos, pero la familia pide solidaridad

El ciudadano colombiano Carlos Andrés Ramírez falleció el pasado 5 de octubre en la ruta 12 en hechos que aún son objeto de investigación

El ciudadano colombiano Carlos Andrés Ramírez, conocido entre sus cercanos como "panelita" residió en el Uruguay de forma regular desde hacía varios años y su fallecimiento fue una sorpresa para quienes lo conocían, el pasado 5 de octubre su cuerpo fue hallado en el kilómetro 383 de la ruta 12.

El accidente

Ramírez se hallaba caminando, presuntamente con dirección a Minas cuando un vehículo del que no hay mayor información, lo habría embestido para posteriormente darse a la fuga, por las características del caso la Policía Caminera trasladó el caso a Fiscalía, que tomó el caso con el fin de determinar las circunstancias en que Ramírez perdió la vida.

En contacto con el consulado colombiano en Uruguay, se logró establecer que la familia se encuentra hace varios días en el país y han logrado cubrir una parte de los gastos de traslado de los restos hacia Colombia, sin embargo aún les falta terminar de juntar el dinero para pagar el servicio y entre más días pasan en el país, los costos empiezan a ascender ya que deben cubrir también la logística de los familiares que se encuentran al frente de las gestiones correspondientes.

Un mes difícil

El fallecimiento de "panelita" se sumó al de otro colombiano que falleció el pasado mes de setiembre en un accidente que tuvo lugar en el km 78 de la interbalnearia y que cobró la vida de dos personas, una de las cuales fue Darío Márquez, quien era conocido como "el parce" quien se desempeñó, entre otras cosas como músico durante su paso por el país, ya que según se sabe se movía entre varios países.

La solidaridad

La familia solicita a quien pueda hacer algún aporte tanto en Uruguay como en Colombia, que lo haga por medio de las siguientes cuentas:

  • Colombia: Cuenta de ahorros Bancolombia N.º 06100003586, a nombre de Jessica Ramírez González.
  • Uruguay: Cuenta Santander Caja de Ahorros en pesos N.º 1203891306, sucursal 37, a nombre de Valentina Castillo.

