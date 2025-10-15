Familiares de ciudadano colombiano arrollado en Maldonado buscan ayuda para repatriarlo

En contacto con el consulado colombiano en Uruguay, se logró establecer que la familia se encuentra hace varios días en el país y han logrado cubrir una parte de los gastos de traslado de los restos hacia Colombia, sin embargo aún les falta terminar de juntar el dinero para pagar el servicio y entre más días pasan en el país, los costos empiezan a ascender ya que deben cubrir también la logística de los familiares que se encuentran al frente de las gestiones correspondientes.