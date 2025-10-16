La aprobación del Presupuesto Nacional en la Cámara de Representantes ha desatado una controversia entre legisladores de diferentes partidos en torno a la autoría y el respaldo de las reasignaciones presupuestales, particularmente las destinadas al Instituto Clemente Estable.
"Un mínimo de coherencia"
Diputada colorada no votó el presupuesto pero "festejó" como propias reasignaciones del FA
La diputada Elianne Castro hizo una publicación destacando "logros" obtenidos, pero diputados del FA y Cabildo le recordaron su postura contraria al presupuesto.