Política presupuesto | diputada | FA

"Un mínimo de coherencia"

Diputada colorada no votó el presupuesto pero "festejó" como propias reasignaciones del FA

La diputada Elianne Castro hizo una publicación destacando "logros" obtenidos, pero diputados del FA y Cabildo le recordaron su postura contraria al presupuesto.

 Captura de pantalla cuenta de X Elianne Castro
La diputada que encendió la mecha

La diputada colorada Elianne Castro generó la polémica al destacar las mejoras obtenidas en la votación del articulado, a pesar de la postura inicial sobre el proyecto, que fue votado en contra por el Partido Colorado.

"Cuarto día de votación del presupuesto en el plenario! Entre los temas destacados, se consiguió mejorar la asignación presupuestal del Instituto Clemente Estable: de $4M iniciales pasamos a $20M de presupuesto adicional. Un avance importante pero no suficiente, que deja en evidencia algo claro: la ciencia y la innovación no están siendo prioridad en el gobierno", expresó la legisladora.

La respuesta del Frente Amplio: "Un mínimo de coherencia"

El diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, replicó de inmediato a las declaraciones de Castro, cuestionando que se adjudicara logros a una iniciativa que su sector no respaldó en la votación general.

Garlo sostuvo que la diputada "que NO votó el Presupuesto en general y que NO votó el incremento de recursos, dice que 'se consiguió' mejorar asignaciones presupuestales."

El legislador de izquierda enfatizó que las mejoras fueron impulsadas por su propia bancada: "Las reasignaciones fueron propuestas del Frente Amplio, con fuentes de financiamiento claras, y que son posibles gracias a todo lo que la Diputada se opuso. ¡Un mínimo de coherencia!"

El apoyo de Cabildo Abierto: "Hay que hacerse cargo"

La postura de Garlo encontró eco en el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, quien también criticó a la legisladora Castro, acusándola de apropiarse de un logro ajeno al voto de su sector.

"Elianne, del presupuesto hay que hacerse cargo, ustedes no lo votaron, no pueden adjudicarse reasignaciones, eso es falso", escribió Perrone.

