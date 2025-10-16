Se inauguró 13ª edición de la Feria de la Construcción: participan más de 300 expositores

Hacia el Plan de Vivienda

Por su parte, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, destacó la importancia de la industria en el marco del nuevo Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025–2029, y la necesidad de impulsar una mirada integral que combine tecnología, sostenibilidad y equidad territorial.

“La política pública de vivienda no se reduce a construir nuevas casas: implica innovar en tecnología, en modalidades de acceso y permanencia, en adaptación al cambio climático y en la atención a las diversas realidades del territorio. Cada ladrillo que se coloca debe ser también un paso hacia una sociedad más justa e inclusiva", aseguró.

La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, felicitó a los organizadores y trabajadores por hacer posible esta nueva edición, y destacó la importancia del trabajo articulado entre todos los actores del sector.

“La Feria de la Construcción es una muestra del potencial que tenemos cuando unimos esfuerzos y pensamos en grande. Es un punto de encuentro entre visiones, experiencias y compromisos que tienen como horizonte común el progreso del país", dijo Cosse.

Expositores

En ese sentido el presidente de la Liga de la Construcción, Manuel Ríos destacó el trabajo que hacen todos los expositores para mostrar cada año mejores productos y desarrollo.

“Quiero resaltar la presencia de todos los actores de la industria, y la importancia que trabajemos todos juntos para que salgamos adelante”, indicó Ríos.

La Feria de la Construcción 2025 permanecerá abierta hasta el domingo 19 de octubre en la Rural del Prado.