Laurta fue formalizado por el crimen del remisero en Entre Ríos.

Doble femicidio

A pesar de la imputación en Entre Ríos, el periplo judicial de Laurta no terminó. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a la provincia de Córdoba, donde será imputado por el doble femicidio.

El abogado defensor, José Luis Legarrate, aclaró la situación jurisdiccional: "Por el momento se le imputó hechos en Entre Ríos y lo que pasó en Córdoba es de esa jurisdicción, pero ya tomamos contacto con la defensa oficial de allá para coordinar a futuro las distintas acciones", indicó, anunciando la coordinación entre ambas jurisdicciones para los procesos venideros.

(Con información de Página 12)