El uruguayo Pablo Laurta, lider del grupo antifeminista Varones Unidos, fue formalizado este jueves por el delito de "homicidio criminis causa". Esta figura legal sugiere que la muerte de Palacio no habría sido el fin último, sino un medio.
"Yo liberé a mi hijo"
Laurta fue formalizado por el crimen del remisero en Entre Ríos
La justicia argentina dictaminó 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta, líder de Varones Unidos, por el homicidio del remisero Martín Palacios. También se lo juzgará por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra.