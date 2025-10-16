Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Laurta | Varones Unidos | doble femicidio

"Yo liberé a mi hijo"

Laurta fue formalizado por el crimen del remisero en Entre Ríos

La justicia argentina dictaminó 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta, líder de Varones Unidos, por el homicidio del remisero Martín Palacios. También se lo juzgará por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra.

Laurta fue formalizado por el crimen del remisero en Entre Ríos.

 Foto: Ignacio Royano / UNAR Agency / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El uruguayo Pablo Laurta, lider del grupo antifeminista Varones Unidos, fue formalizado este jueves por el delito de "homicidio criminis causa". Esta figura legal sugiere que la muerte de Palacio no habría sido el fin último, sino un medio.

La principal línea de investigación apunta a que Laurta habría asesinado a Palacio —a quien había contratado para un viaje a Rafaela, Santa Fe— para garantizar la impunidad de un posterior y más grave delito: el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio.

Tras ser informado de la preventiva y mientras era trasladado de regreso a la unidad carcelaria, Laurta sorprendió a la prensa congregada en el lugar con un grito inesperado: "Yo liberé a mi hijo de una red de trata. Investiguen", exclamó.

Doble femicidio

A pesar de la imputación en Entre Ríos, el periplo judicial de Laurta no terminó. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a la provincia de Córdoba, donde será imputado por el doble femicidio.

El abogado defensor, José Luis Legarrate, aclaró la situación jurisdiccional: "Por el momento se le imputó hechos en Entre Ríos y lo que pasó en Córdoba es de esa jurisdicción, pero ya tomamos contacto con la defensa oficial de allá para coordinar a futuro las distintas acciones", indicó, anunciando la coordinación entre ambas jurisdicciones para los procesos venideros.

(Con información de Página 12)

