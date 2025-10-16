El cambio en la gestión del Antel Arena, que pasará de estar administrado por la empresa internacional ASM Global a la subsidiaria de Antel, ITC, todavía genera debates. Sin embargo, desde el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), los trabajadores valoran la medida como “muy interesante”.
Lo que de verdad importa
¿Qué opinan los trabajadores sobre el cambio de gestión del Antel Arena?
El presidente de Sutel, Gabriel Molina, habló sobre cómo valoran los trabajadores la decisión de que el Antel Arena pase a ser gestionado por ITC, una subsidiaria de Antel.