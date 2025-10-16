Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Antel Arena | transición |

Lo que de verdad importa

¿Qué opinan los trabajadores sobre el cambio de gestión del Antel Arena?

El presidente de Sutel, Gabriel Molina, habló sobre cómo valoran los trabajadores la decisión de que el Antel Arena pase a ser gestionado por ITC, una subsidiaria de Antel.

Lo que opinan los trabajadores sobre el cambio de gestión.

Lo que opinan los trabajadores sobre el cambio de gestión.

 Foto.Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El cambio en la gestión del Antel Arena, que pasará de estar administrado por la empresa internacional ASM Global a la subsidiaria de Antel, ITC, todavía genera debates. Sin embargo, desde el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), los trabajadores valoran la medida como “muy interesante”.

Su presidente, Gabriel Molina, afirmó en el programa Show de Miércoles de Legítima Defensa que el sindicato acompañó la creación del Antel Arena “desde su inicio”, luego de una amplia discusión interna. “Fue una decisión unánime del Congreso Nacional del sindicato apoyar este proyecto, porque implicaba dotar al país de una arena pública, algo que las grandes empresas de telecomunicaciones ya tienen en el mundo”, señaló.

Transición

El sindicalista también repasó el contexto de la transición. “La empresa ASM Global decidió retirarse de América. El directorio anterior podría haber hecho una licitación, pero no lo hizo. Simplemente prorrogó el contrato. Frente a eso, el nuevo directorio resolvió que ITC, una subsidiaria de Antel, asumiera la administración”, explicó.

Molina valoró que la medida implica mantener los puestos de trabajo: “Los trabajadores que están hoy en el Antel Arena seguirán vinculados a través de ITC, sin pérdida de salario ni de condiciones”. Además, subrayó que el cambio representa un ahorro significativo: “Los 500.000 dólares anuales que se llevaba ASM Global ahora quedarán en manos de Antel y, por tanto, de los uruguayos”.

El sindicalista habló también sobre el alto costo de uso del recinto, que hasta ahora lo hacía inaccesible para sindicatos u organizaciones sociales. “Era imposible para un sindicato alquilar el Antel Arena para una asamblea. Solo el uso del edificio costaba unos 50.000 dólares. Con la nueva gestión, eso puede cambiar y permitir un uso más democrático del espacio”, sostuvo.

“Riesgos en la vida siempre hay, pero esta es una decisión razonable. El Antel Arena es una inversión que debe aprovecharse mejor y con beneficios para el país”, dijo.

Embed - Show de Miércoles en Legítima Defensa - 15 de octubre 2025 - Entrevista a Gabriel Molina

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar