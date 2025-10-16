¿Qué opinan los trabajadores sobre el cambio de gestión del Antel Arena?

Molina valoró que la medida implica mantener los puestos de trabajo: “Los trabajadores que están hoy en el Antel Arena seguirán vinculados a través de ITC, sin pérdida de salario ni de condiciones”. Además, subrayó que el cambio representa un ahorro significativo: “Los 500.000 dólares anuales que se llevaba ASM Global ahora quedarán en manos de Antel y, por tanto, de los uruguayos”.

El sindicalista habló también sobre el alto costo de uso del recinto, que hasta ahora lo hacía inaccesible para sindicatos u organizaciones sociales. “Era imposible para un sindicato alquilar el Antel Arena para una asamblea. Solo el uso del edificio costaba unos 50.000 dólares. Con la nueva gestión, eso puede cambiar y permitir un uso más democrático del espacio”, sostuvo.

“Riesgos en la vida siempre hay, pero esta es una decisión razonable. El Antel Arena es una inversión que debe aprovecharse mejor y con beneficios para el país”, dijo.