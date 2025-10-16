Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Carnaval |

Cada vez falta menos

Carnaval: con títulos históricos se conoció el fixture para la prueba de admisión

La prueba de admisión para ser parte del próximo Carnaval, se estará desarrollando entre el 12 y el 16 de noviembre en el Teatro de Verano.

Se conoció el fixture de las pruebas de admisión para el Carnaval.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Entre el miércoles 12 de noviembre y el domingo 16 de noviembre se van a estar llevando a cabo la prueba de admisión para ser parte del próximo Carnaval. Las mismas tendrán lugar en el Teatro de Verano y se podrá acceder con un alimento no perecedero.

El jurado en esta instancia (presidido por Nicolás Lasa), definirá a través de un puntaje y en base a los porcentajes obtenidos, aquellos conjuntos que se ganaron un cupo para ser parte de la máxima fiesta popular en el mes de febrero.

El fixture de la prueba de admisión

ETAPA 1 - Miércoles 12 de noviembre

  • 20:30 - Vale Cuatro (Murga)
  • 21:05 - Mas Que Lonja (Soc. de negros y lubolos)
  • 21:40 - Mi Vieja Mula (Murga)
  • 22:20 - House (Revista)
  • 23:00 - Social Club (Humoristas)
  • 23:40 - Reina de la Teja (Murga)

ETAPA 2 - Jueves 13 de noviembre

  • 20:30 - Que Julepe (Murga)
  • 21:05 - Herencia Ancestral (Soc. de negros y lubolos)
  • 21:40 - Don Bochinche (Murga)
  • 22:20 - Madame Gótica (Revista)
  • 23:00 - Cyranos (Humoristas)
  • 23:40 - Falta y Resto (Murga)

ETAPA 3 - Viernes 14 de noviembre

  • 20:30 - Ay Alberto (Murga)
  • 21:05 - Araca La Cana (Murga)
  • 21:40 - Jorge (Murga)
  • 22:15 - Carambola (Revista)
  • 22:55 - Fantoches (Humoristas)
  • 23:35 - Patos Cabreros (Murga)

ETAPA 4 - Sábado 15 de noviembre

  • 20:30 - La Sandía De La Torta (Murga)
  • 21:05 - A La Bartola (Murga)
  • 21:40 - Sorda De Un Oído (Murga)
  • 22:15 - Gente Grande (Murga)
  • 22:50 - La Margarita (Murga)
  • 23:25 - Diablos Verdes (Murga)

ETAPA 5 - Domingo 16 de noviembre

  • 20:30 — Metele Que Son Pasteles (Murga)
  • 21:05 - La Línea Maginot (Murga)
  • 21:40 - Un Título Viejo (Murga)
  • 22:15 - Zíngaros (Parodistas)

