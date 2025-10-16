Carnaval: con títulos históricos se conoció el fixture para la prueba de admisión

- 20:30 - Vale Cuatro (Murga)
- 21:05 - Mas Que Lonja (Soc. de negros y lubolos)
- 21:40 - Mi Vieja Mula (Murga)
- 22:20 - House (Revista)
- 23:00 - Social Club (Humoristas)
- 23:40 - Reina de la Teja (Murga)
ETAPA 2 - Jueves 13 de noviembre
- 20:30 - Que Julepe (Murga)
- 21:05 - Herencia Ancestral (Soc. de negros y lubolos)
- 21:40 - Don Bochinche (Murga)
- 22:20 - Madame Gótica (Revista)
- 23:00 - Cyranos (Humoristas)
- 23:40 - Falta y Resto (Murga)
ETAPA 3 - Viernes 14 de noviembre
- 20:30 - Ay Alberto (Murga)
- 21:05 - Araca La Cana (Murga)
- 21:40 - Jorge (Murga)
- 22:15 - Carambola (Revista)
- 22:55 - Fantoches (Humoristas)
- 23:35 - Patos Cabreros (Murga)
ETAPA 4 - Sábado 15 de noviembre
- 20:30 - La Sandía De La Torta (Murga)
- 21:05 - A La Bartola (Murga)
- 21:40 - Sorda De Un Oído (Murga)
- 22:15 - Gente Grande (Murga)
- 22:50 - La Margarita (Murga)
- 23:25 - Diablos Verdes (Murga)
ETAPA 5 - Domingo 16 de noviembre
- 20:30 — Metele Que Son Pasteles (Murga)
- 21:05 - La Línea Maginot (Murga)
- 21:40 - Un Título Viejo (Murga)
- 22:15 - Zíngaros (Parodistas)