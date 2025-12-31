Hacete socio para acceder a este contenido

Derecho Humanos

justicia

Para adentro: Tribunal de Apelaciones decretó prisión efectiva para condenados en caso Roslik

La decisión de ir a la cárcel o no había quedado pendiente tras la sentencia, este miércoles el Tribunal de Apelaciones falló e hizo justicia.

Dictaron prisión efectiva para militares condenados en el caso Roslik.

 Gaston Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Finalmente el Tribunal de Apelaciones decretó la prisión efectiva para los militares condenados por el caso Roslik. La resolución fue tomada este miércoles y tiene efecto inmediato por lo que los que no estaban en prisión fueron detenidos y se estima serán trasladados a la cárcel de Domingo Arena.

La semana pasada, el juez de Fray Bentos Claudio de León había dictado la condena para nueve militares retirados a penas de entre 11 y 15 años y seis meses de cárcel al concluir el juicio oral por el del médico Vladimir Roslik, asesinado en el cuartel de Fray Bentos en abril de 1984. La resolución sobre la prisión había quedado pendiente.

Fue este miércoles, último día de 2025 y a 41 años y ocho meses del crimen, que el Tribunal Penal de Apelaciones de 4° Turno resolvió la prisión efectiva para Óscar Mario Roca, Dardo Ivo Morales, Abel Pérez, Héctor Caubarrere, Jorge Soloviy, Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Luis Estebenet y Eduardo Saiz. Así lo informó el periodista Eduardo Preve. Agregó que Morales y Caubarrere ya estaban en prisión por otras causas.

Riesgo de fuga

De la sentencia del tribunal surge que los ministros Luis Charles, Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos decidieron revocar la sentencia en cuanto a la medida cautelar establecida y disponer en su lugar la prisión preventiva efectiva, hasta el 6 de febrero de 2026.

Para los jueces existen riesgos procesales como "el peligro de fuga, el que comprende no solo abandonar el territorio de la República sino también ocultarse dentro del mismo".

Surge de la resolución que “el riesgo que existía al inicio de la investigación e incluso luego de deducirse la acusación fiscal, se ha incrementado notoriamente por la existencia de una condena no firme. Esto podría operar como factor motivante para sustraerse al proceso con la finalidad de eludir sus responsabilidades”.

Entienden que el riesgo de fuga "no es un riesgo vago o genérico, sino concreto y específico".

Nueve militares

La resolución judicial alcanza a los militares retirados Jorge Ricardo Soloviy, Rodolfo Gustavo Costas, Luis Pedro Estebenet, Daniel Edgardo Castellá, Óscar Mario Rocca, Sergio Héctor Caubarrere, Eduardo Saiz Pedrini, Dardo Morales y Abel Pérez. De acuerdo con el dictamen, las víctimas de este operativo no solo sufrieron detenciones arbitrarias y privaciones de libertad agravadas, sino que fueron sometidas a un régimen de torturas sistemáticas que incluyeron métodos como plantones, el "submarino" y el uso de la picana eléctrica.

Vladimir Roslik, médico de la localidad de San Javier, fue la última víctima mortal de la dictadura en el año 1984. Su fallecimiento bajo custodia militar se convirtió en un símbolo de la resistencia y la lucha por los derechos humanos en el país.

