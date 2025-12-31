Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Buenos Aires |

apagón masivo

Caos y bronca en Buenos Aires: miles de personas reciben el año nuevo sin luz

Apagón en el sur de Buenos Aires dejó a más de un millón de personas sin luz, miles continúan en esa situación.

Más de 14.000 usuarios se encuentran sin suministro eléctrico en la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en Argentina, después de un apagón masivo durante la madrugada que alcanzó a más de un millón de usuarios, en plena ola de calor.

En total hogares 14.766 hogares permanecen sin servicio, según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en su página web.

Los cortes de electricidad comenzaron en la noche del martes, a partir de las 23.00 hora local, y se agravaron con el correr de las horas, con más un millón de personas sin suministro eléctrico en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y en el denominado conurbano bonaerense, conformado por 24 municipios de la provincia de Buenos Aires aledaños a la capital argentina.

La página web del ENRE quedó inoperativa durante varias horas, pero sobre las 4.00 hora local, dio cuenta de más de 952.000 usuarios sin luz.

En su pico más alto, la falta de suministro llegó a afectar a 1.083.000 hogares, el 40 por ciento de la red de usuarios de Edesur, la empresa responsable del transporte de la electricidad en la zona sur del AMBA, controlada por la firma italiana Enel, que en total abastece electricidad a 2,6 millones de hogares.

Explican apagón

El apagón fue atribuido a una falla en una subestación transformadora de Edesur en el municipio de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, cuando la región atraviesa una ola de calor que mantiene a varias localidades en alerta naranja, incluida la capital argentina.

"Contamos un operativo especial para atender las fallas relacionadas con la alta demanda por la ola de calor, que afecta nuestra zona de concesión en la previa de Año Nuevo", informó Edesur en las redes sociales.

Barrios de la principal urbe argentina como Almagro, Balvanera, San Nicolás o Villa del Parque se encuentran sin luz todavía, situación que se extiende en el conurbano bonaerense en municipios como Lomas de Zamora, Berazategui, Quilmes, Avellaneda o Almirante Brown.

Entre tanto, el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, autorizó a que las empresas distribuidoras de electricidad aumenten a partir de enero más de 2 por ciento las tarifas de electricidad, en simultáneo con otras subidas programadas en las prestaciones de diversos servicios públicos, como el agua, el gas y el transporte.

(Sputnik)

